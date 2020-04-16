El-Mizan İnsan Hakları Merkezinden Filistinli tutukluları Kovid-19'dan koruma çağrısı

GAZZE (AA) – Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, uluslararası toplumu İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınından korumak için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Merkezden "Filistinli Esirler Günü" münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, başta Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi olmak üzere uluslararası kurumların mahkumları Kovid-19 salgınından korumak için İsrail'e baskı yapması gerektiği belirtildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sıkıntılarının, sağlık ve bakım hakkı tanınmamasından dolayı daha da arttığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in tıbbi ihmal politikasının mahkumlara hayati tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.