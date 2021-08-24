El Salvador, Bitcoin bankamatikleri kuruyor

Bitcoin’i parayı yasal para birimi ilan eden ilk ülke olan El Salvador’da hükümet, sokaklara bankamatik kurmaya başladı. Ayrıca ülkede Bitcoin kullanımının teşvik edilmesi amacıyla dijital cüzdan oluşturan herkese 30 dolar değerinde Bitcoin hediye edilecek.

Sozcu.com.tr

Bitcoin’i parayı yasal para birimi ilan eden ilk ülke olan El Salvador, vatandaşlarının kripto para birimini ABD dolarına dönüştürmesine ve nakit olarak çekmesine olanak sağlayan Bitcoin bankamatiklerini ülke çapında kurmaya başladı.

Hükümet, başlangıçta Chivo adlı dijital cüzdanla çalışacak 200 bankamatik kuracak. Chivo, İspanyolca argoda ‘havalı’ anlamına gelen bir kelime.

400 MİLYON DOLARLIK TASARRUF

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter’dan yaptığı açıklamada işlemlerin komisyonsuz olacağı, ayrıca ülke genelinde para çekmek veya yatırmak için 50 finans şubesi bulunacağını açıkladı.

Bukele, Bitcoin kullanan Salvadorluların yurt dışından yapacağı havale ücretlerinde yılda 400 milyon dolar tasarruf edeceğini söyledi.

HERKESE 30 DOLARLIK BİTCOİN

Geçtiğimiz aylarda Orta Amerika ülkesi El Salvodar’da Bitcoin yasal para birimi olarak kabul edilmişti. Böylece El Salvador, bir kripto parayı yasal para birimi olarak kabul eden ilk devlet oldu. 6,5 milyon nüfuslu ülkede ABD dolarının yanı sıra Bitcoin de yasal para birimi olarak kullanabilecek.

El Salvador’un Bitcoin yasası 7 Eylül’de tam olarak yürürlüğe girecek ve isteyen El Salvadorlular hükümetin Chivo isimli dijital cüzdanını indirerek kimlik numaraları aracılığıyla 30 dolarlık Bitcoin kazanabilecek. Hükümet ayrıca Bitcoin yatırımlarını desteklemek için 150 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu açıkladı.

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