‘El Salvadorlular Bitcoin’i benimseyemedi’

Dünya üzerinde Bitcoin’i resmi ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador’da halk henüz tam olarak kripto parayı benimseyebilmiş değil. Ülkede bir çok işletme Bitcoin’e geçişe yanaşmazken Bitcoin fiyatlarındaki oynaklık endişeleri halkı bu para biriminden uzak tutuyor.

Sozcu.com.tr

Orta Amerika ülkesi El Salvador’un kripto para birimi Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etmesinin üstünden bir ay geçti. Bazı Salvadorlular kriptoyu hızlıca benimserken ülkede yaşayanların çoğu değişim konusunda tereddüt etmeye devam ediyor.

Ülkedeki işletmelerin yalnızca bir bölümü Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etti. Ayrıca bu sürede devletin vatandaşlara sağladığı Bitcoin cüzdanı olan Chivo’da bazı teknik sorunlar yaşandı.

ÜLKENİN YARISI İNDİRDİ AMA AKFİT OLARAK KULLANAN AZ

Hükümete göre Chivo’yu yaklaşık üç milyon kişinin indirdi. Bu rakam El Salvador nüfusunun yaklaşık yüzde 46’sına denk geliyor. Buna karşılık ülkede banka hesabı olanların oranı yüzde 30 civarında. Bazı işlemlerle ilgili usulsüzlükler ve kimlik çalma denemeleri olduğu da bildirildi.

Ancak çok az kişinin uygulamayı günlük hayatta kullandığını görülüyor. El Salvador Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı’na göre, tüketicilerin sadece yüzde 12’si Bitcoin kullandı. Vatandaşların Chivo indirmesinin ardındaki en büyük sebep ise verilen 30 dolarlık teşvik.

Ayrıca ülkenin Bitcoin’e geçtiği tarih olan 7 Eylül’den bu yana ülke çapında Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye ve Bitcoin uygulamasına karşı geniş çaplı protestolar da meydana geldi.

OYNAKLIK ENDİŞELERİ VATANDAŞLARI KORKUTUYOR

Reuters’ın aktardığına göre finansal analist Luis Membreno, bunu para biriminin öngörülemezliğine ilişkin korkulara bağlıyor.

Membreno, “El Salvador’un Bitcoin’i ulusal para birimi olarak kabul ettiği gün, Bitcoin keskin bir şekilde düştü ve 40 bin dolara geriledi. Şimdi Bitcoin yükseliyor ancak Salvador halkı bu paraya olan güvenini kaybetti çünkü konuşulan oynaklık endişeleri gerçek oldu. Bitcoin o zaman yükselseydi, nüfus bunun bir avantajı olduğunu düşünürdü ve daha kolay kabul edilirdi” dedi.

TRANSFER ÜCRETLERİNDEN KÂR

El Salvador’da hane halkının beşte biri yurt dışından gelen havalelere bağımlı. Bu transferlerden alınan yüksek komisyon ücretleri ülke ekonomisi için ciddi bir kayba neden oluyor. Bitcoin’in ödeme aracı olarak kabul edilmesinin bunun önüne geçeceği düşünülüyordu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise Chivo uygulaması aracılığıyla günlük yaklaşık 2 milyon dolar gönderildiğini iddia ediyor.

Son olarak Bukele Twitter üzerinden yaptığı açıklamadan Bitcoin’den elde edilen kârla bir evcil hayvan hastanesi kuracaklarını duyurdu ve projenin videosunu paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin son 6 ayın en yüksek seviyelerini görerek 55 bin 500 seviyelerine ulaşmıştı. El Salvador’un 40 bin seviyelerinden yaptığı alımlar sayesinde kâr elde ettiği düşünülüyor. Ülkenin elinde şuan 700 Bitcoin (güncel değerle yaklaşık 38,5 milyon dolar) bulunuyor.

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