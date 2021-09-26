El Salvador’un Bitcoin deneyi sürüyor: Üç kişiden biri kullanıyor

Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador’un devlet başkanı Nayib Bukele, her üç vatandaşından birinin Bitcoin ödeme aracı Chivo’yu kullandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2,1 milyon Salvadorlunun devlet destekli kripto para cüzdanı Chivo’yu kullandığını iddia etti. Bu rakam 6,4 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık her üç kişiden birinin kripto para cüzdanına sahip olduğu anlamına geliyor.

Üç hafta önce dünyanın en yaygın kullanılan kripto parası olan Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden El Salvador’un gerçekleştirdiği hamle kripto piyasasını takip edenler tarafından yakından izleniyor.

“TÜM BANKALARDAN DAHA FAZLA”

Son olarak devlet başkanı Bukele, Chivo’nun “El Salvador’daki herhangi bir bankadan daha fazla kullanıcısı olduğunu” etti. Twitter hesabından konu ile ilgili gelişmeleri paylaşan Bukele, Chivo’nun benimsenmesinin ve El Salvador’daki tüm bankaları gölgede bırakmasının sadece zaman meselesi olduğunu belirtti.

Chivo isimli sanal cüzdan, El Salvador’un Bitcoin’i resmi ödeme aracı olarak tanımasının ardından Eylül ayı başlarında piyasaya sürüldü. Salvadorlular Chivo aracılığıyla dünyanın her yerinden Bitcoin veya dolar cinsinden ödeme gönderebiliyor. Cüzdan hem Android hem de Apple cihazlarında mevcut.

30 DOLAR HEDİYE

Hükümet Chivo kullanan herkese 30 dolar değerinde Bitcoin dağıtmıştı. Cüzdanın bu kadar yaygınlaşmasında bu hediyenin de etkili olduğu düşünülüyor.

El Salvador, Bitcoin’deki son fiyat hareketleri ile kasasına Eylül ayında 700 Bitcoin eklemişti.

ENDİŞELER VAR

Bunun yanında ülkede Bitcoin’in yasal ödeme aracı olarak kullanılmasına karşı protestolar da gerçekleşmişti.

Eylül ayı başında binlerce kişi ülkenin başkenti San Salvador’da, Bitcoin’in yasal para birimi olarak kullanılmasını protesto etti. Bitcoin kullanımını protesto eden göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Bazı Bitcoin merkezleri ateşe verildi.

IMF ve Dünya Bankası ise El Salvador’u Bitcoin’i resmi para ilan etme konusunda uyarmış, bunun risklerini dile getiren açıklamalar yapmıştı.

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