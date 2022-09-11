Elazığ depremi üzerinden iki yıl geçti, halk hâlâ konteynerde yaşıyor

CHP Elazığ İl Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında Karakoçan ilçesinde 700-800 evin zarar görmesine rağmen vatandaşların konut ihtiyaçlarının karşılanmadığını söyledi. Okçuoğlu, halen konteynerlerde kalan vatandaşlar olduğuna kaydetti.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik deprem sonrasında Karakoçan ilçesinde evleri hasar gören vatandaşların konut sorunu yaşadığını belirten CHP’li meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, konut ihalelerinin Ağustos ayında yapılacağını söylenmesine rağmen halen yapılmadığını ifade ederek süreçle ilgili depremzedelere bilgi verilmediğini söyledi.

“DEPREM KONUTLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİNDE MUHATTAP BULAMADIK”

AFAD İl Müdürünün deprem konutlarıyla ilgili meclisi bilgilendirmediğine dikkat çeken CHP’li Mahmut Okçuoğlu, “3 ay önceki meclis toplantımızda İl Afet Müdürümüzün yapılmamış deprem konutlarıyla ilgili bilgi vermesi için meclise gelmesini rica etmiştik. Fakat İl Afet Müdürümüzü herhangi bir açıklama için muhatap göremedik. En son geçen ay gittiğimde sekizinci ay içeresinde bunların planlanacağını ve ihalelerin yapılacağını söyledi. Fakat sekiz ay geçti dokuzuncu aya girdik artık kış ayı geldi.

Benim ilçemde 700 ile 800 arasında depremden dolayı zarar gören ev ve konut bekleyen vatandaşlar var. Halen konteynerlerde yaşayan vatandaşlar var. Bu sorunların ne zaman giderileceğiyle ilgili çıksınlar vatandaşlara sağlıklı bilgi versinler. 3 ay desinler vatandaşlar ona göre tedbir alsın.

Kış ayında insanlar hayvanlarını nereye koyacağı evinin nerede olacağı hala muallak da. En kısa zamanda vatandaşların konut mağduriyetleri konusunda çözümleri noktasında ve ne zaman çözüleceğiyle ilgili bilgilendirme yapılmalı” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Elazığ’da depremzedeler mağdur: ‘3 senedir bir evin değeri belli olmaz mı?’ İlginizi Çekebilir AKP’li bakanlara, depremzedelerden tepki: Yüzünüz varsa gelmeyin