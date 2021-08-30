Elazığ Tabip Odası Başkanı’ndan korkutan açıklama: Servisler doldu, hekimler ölüyor

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde açılan Covid servislerinin dolduğunu, 3. ve 4. servislerin açıldığını belirten Elazığ Tabip Odası Başkanı Özcan Uçar, “Ekim ya da Kasım ayında bir pik daha olabilir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. 14-20 Ağustos arasında vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize olurken, ikinci sırada ise Bingöl yer aldı.

“KARANTİNAYA GİRMEMEK İÇİN TEST YAPTIRMIYORLAR”

Vakaların açıklananlardan daha çok olduğunu ve aşılamaların yetersiz olduğunu belirten Elazığ Tabip Odası Başkanı Özcan Uçar, “Bu bölgede yurtdışından gelen insanların yoğunluğu, cenazelerin, düğünlerin, nişanların, toplantıların çok kalabalık ve sık olması vakaları da tetikliyor. Beklenen bir şey bu. Yurtdışından gelenler ve buradaki birçok insan karantinaya girmemek için test yaptırmıyor, bulgularını saklıyor. Dolayısıyla vaka tespit edilemiyor. Bayramdan önce vakaların çok artacağını söyledik. Hiçbir tedbir ve kısıtlama alınmadı” dedi.

“EKİM YA DA KASIM AYINDA BİR PİK DAHA OLABİLİR”

1 hafta 10 gün sonra Bingöl’deki vaka sayısının azalacağını söyleyen Uçar, Bingöl’e il dışından ve yurt dışından gelişlerin, düğünlerin, nişanların ve cenazelerin yoğun bir şekilde devam etmesi halinde bulaşın da artacağını belirtti.

Vakaların, bir dahaki pike kadar tedbir alınmaması halinde kendiliğinden azalacağını, sonrasında yeni bir pik daha yaşanacağını söyleyen Uçar, “Hiçbir yerde vaka sayısı yükselerek gitmiyor zaten. Bir pik yaptıktan sonra düşüşe geçmeye başlıyor. Vakalar, bir dahaki pike kadar tedbir alınmazsa kendiliğinden azalır. Ondan sonra bir daha pik yapar. Olacağı bu. Bu pik düşecek, sonra Ekim ya da Kasım ayında bir pik daha olabilir. Aşılamayı yeteri kadar yapabilirsek bunlara engel olabiliriz. Ama aşılamayı yeteri kadar yapamazsak böyle pikler halinde tekrar çoğalıp azalmalar devam edecek. Şu an için aşılamaların yetersiz olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“ELAZIĞ’DA SERVİSLER DOLDU, HEKİMLER ÖLÜYOR”

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde açılan Covid servislerinin dolduğunu, 3. ve 4. servislerin açıldığına yönelik bilgilerinin olduğunu ifade eden Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

* Üniversite Hastanesi’nde 20 yataklı 2 servis açılmış, onlar dolunca 3. servisi açmışlar.

* Şehir Hastanesi’ndeki hekim arkadaşların söylediği; 3 servis dolmuş, 4. servisi açmışlar.

* Aşı yaptırmadığını düşündüğümüz hekim arkadaşlardan vefat edenler var.

* Elazığ, Bingöl ve Tunceli’deki İl Sağlık Müdürlükleri baştan beri bu konularda şeffaf değiller. Bu 3 şehir için vaka sayısının daha çok olduğunu düşünüyorum.

* Diyelim ki vaka sayımız yüz binde yüzse, ben bunun 2 katı daha fazla olduğunu düşünüyorum.

* İçişleri Bakanlığı’nın konser, sinema, tiyatro ve toplu ulaşımda PCR testini zorunlu kılması çözüm değil.

* Sahte PCR sonuçlarından duyuyoruz, görüyoruz. Zorunlu aşıdan daha çok teşvik edici mekanizmaları harekete geçirmek lazım. Maalesef Türkiye’de böyle bir mekanizma yok.

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