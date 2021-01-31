Elazığ Valisi Erkaya Yırık'tan karla mücadele ekiplerine baklavalı ziyaret

ELAZIĞ (AA) – Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte yoğun kar yağışı ile kapanan köy yollarının açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere baklava ikram etti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 269 köy yolunun bir an önce açılması için çok sayıda iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Yırık, merkeze bağlı Koçharman, Bölüklü, Akçakale, Sakabaşı ve Kutuşağı mezrası yollarının açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik eden Yırık, karla mücadele ekiplerine ve vatandaşlara baklava ikramında bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yırık, son 2 günde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 549 köy yolundan 269'unun sabah itibariyle ulaşıma kapandığını belirtti.

Köy yollarının bir an önce açılarak vatandaşların ulaşım ihtiyacının sağlaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Yırık, şunları kaydetti:

"Karla mücadele ekiplerimiz 133 personel, 79 greyder, kar küreme gibi araçlarla köy yollarını açmaya çalışıyor. Bu zorlu kış şartlarında vatandaşlarımızın sosyal hayatı, normal hayatının idamesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de merkeze bağlı Kutuşağı mezrası, Koçharman, Bölüklü, Sakabaşı ve Akçakale köy grup yollarının açılması için ekiplerimiz mücadele ederken onlara hal hatır sorma düşüncesiyle buraya geldik. Muhtar, vatandaş ve güvenlik güçlerimiz da buradalar. Vatandaşlarımız, bu karla mücadele keyfine ve sevincine de ortak oldular. Bu mücadelede emek veren gerek İl Özel İdaresi ekiplerimize, gerekse Elazığ Belediyesi’ndeki personellerimize tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Allah kolaylık versin. İnşallah, bu süreçte kazasız belasız bir şekilde ve esenlik içerisinde köy yollarımız açılacak ve vatandaşlarımız normal hayatlarına devam edecekler."