Elazığ’da deprem sonrası zemin sıvılaşması görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Elazığ’da 17 Şubat günü 18.34’te, merkez üssü Yolüstü Köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ merkezin yanı sıra ilçelerden de hissedildi.
Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir yapı hasar almadı. Depremin ardından oluşan zemin sıvılaşması, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Depremin yaşandığı Yolüstü köyünde fay hattının geçtiği belirtilen bir arazide çekilen görüntülerde, zemin sıvılaşması görüldü.