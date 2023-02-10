Elazığ’da depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ’da 93 bina ağır hasar gördü. Hasar gören binalardan 3’ü için acil yıkım kararı verildi.

Yeni Mahalle Gazi Caddesinde bulunan 7 katlı Aydın Apartmanı, 8 katlı Anıt Pasajı ve Hürriyet Caddesi’nde bulunan 7 katlı eski Maliye Lojmanı boşaltılarak İl Özel idaresi tarafından yıkımına başlandı.

Ağır hasar raporu verilen diğer binaların ise daha sonra yıkımına başlanacak. Ayrıca Rızaiye Mahallesi’nde bulunan Yeni Cami de ibadete kapatıldı. (DHA)