Elazığ’da iki gazeteci kasaplar tarafından darp edildi

Elazığ’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kesimhanede çalışan kasaplar, yerel kanallardan Kanal23 muhabir Yakup Sağlam ve kameraman Ömer Yıldızhan’ın üzerine bıçakla yürüyüp darp etti. Darp edilen Kanal23 çalışanları kasaplardan şikayetçi oldu.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kesimhanede çalışan kasaplar, haber yapmak için orada bulunan Kanal 23 çalışanlarının üzerine bıçakla yürüyüp darp etti.

MUHABİR VE KAMERAMANA BIÇAKLI TEHDİT

Olay, Elazığ Ticaret Borsası hayvan pazarında bulunan kesimhanede meydana geldi. Kanal 23 muhabirlerinden Yakup Sağlam ve kameramanlardan Ömer Yıldızhan, sabah hayvan pazarına giderek kurban kesimlerini haberleştirmek istedi. Kurban kesimi yaptıkları esnada bir kasabın ‘Burada çekim yapamazsınız burası bizim yerimiz’ demesi üzerine Kameraman Ömer Yıldızhan kamerasını kapatırken tek taraflı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kasaplar İ.E. ve İ.M.E., muhabir Sağlam ve Kameraman Yıldızhan’ın üzerine bıçakla yürüyerek tehdit etti.

GAZETECİLER SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ardından iki kasap Sağlam ve Yıldızhan’a tekmeler, yumruklar atarak küfürler savurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesine giderek darp raporu alan Sağlam ve Yıldızhan, polis merkezine giderek kasaplardan şikayetçi oldu.

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