Elazığ’da kira fiyatları el yakıyor

Elazığ’da depremden sonra yapılan 20 bin konuta rağmen kiralardaki artış devam ediyor. Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, kentte yüzde 60-70 oranında kira artışının yaşandığını söyledi.

Elazığ’da geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem sonrası fırsatçıların fahiş oranda arttırdığı kiralık ev fiyatları, kentte 1 yıl içinde binlerce konutun yapılmasına rağmen hâlâ düşmedi.

Elazığ’da bazı mahallelerde kiralık ev fiyatları 4 bin lirayı aşarken, yüksek fiyatlar kiracıları kara kara düşündürmeye başladı.

OCAK 2020’DE DEPREM OLMUŞTU

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremde 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü.

Deprem sonrasında Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu süreç içerisinde kentte kiralık konut fiyatlarında fahiş derecede artış yaşandı.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 70’İ BULDU

Yapılan ve teslim edilen evlere rağmen kira artışı düşmek yerine hızla yükselmeye devam etti. Bazı mahallelerde 4 bin lirayı aşan kira fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, kentte ev sektöründe yüzde 60-70 oranında kira artışının yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 13 senedir emlakçılık yaptığını belirten Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, kendilerinin kentte yapılan konutların ardından kiraların düşmesini beklediklerini fakat şimdiye kadar herhangi bir düşüşün yaşanmadığını söyledi.

Albayrak, “Biz bütün evlerin bir defada yıkılacağını düşünüyorduk. TOKİ’ler tamamlanınca vatandaş bir defada taşınır. Ama böyle olmadı. Şu an TOKİ’lere taşınan arkadaşların evleri boşalınca, evleri yeni yıkılan arkadaşlar oraya taşınıyor. O yüzden fiyatlar biraz yüksek devam ediyor. Şuan Elazığ’da ev sektöründe yüzde 60 -70 arası kira artışı yaşandı. Fırsatçılık yapan da oldu, vatandaşına destek olan da oldu. Ev verirken hasar kaydı belli olsun 100 lira aşağı isterim diyen de oldu, bin liralık eve 2 bin lira isteyen de oldu. Deprem Elazığ’ı 5 sene geriye götürdü. Ev fiyatlarının ise en geç bir sene içinde düşeceğine inanıyorum. TOKİ’lerin tamamlanması ve burada oturanların 1 sene içerisinde taşınması halinde evler çoğalacağı için kiraların düşeceğini düşünüyorum” dedi. (İHA)

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