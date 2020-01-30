Elazığ’da kiralar 2’ye katlandı

33 Mahallesi bulunan Elazığ’da, 6.8 büyüklüğündeki depremde onlarca bina yıkıldı. Birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporu verilerek kullanımı yasaklandı. Bunun üzerine depremzedeler kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı.

YÜZDE 100 ARTAN VAR

Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesi ile zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı. Artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda bin 500 ile 2 bin liraya yükseldi. Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için durumu mecburen kabullendi. Sokak sokak kiralık ev aradıklarını anlatan bir depremzede, “Deprem öncesi bin lira olan ev için 2 bin lira talep ediyorlar. Depremzedelere yardım etmek yerine bu durumu birçok ev sahibi maalesef fırsata çevirdi. Depremden sonra bir de fırsatçılar yüzünden mağdur duruma düştük” dedi.