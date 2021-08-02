Elazığ’da ormanlara girişler yasaklandı

Elazığ Valiliği, ormanlık alanlara girişleri 60 gün süreyle yasakladı. Ayrıca mola vermeye, piknik yapmaya, mangal, semaver ve ateş yakmaya da izin verilmeyecek.

EVREN DEMİRDAŞ

Türkiye’yi saran orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yangınlar sonrası yeni kararlar alan Elazığ Valiliği, yüksek risk taşıyan hava şartları oluşması nedeniyle ilde ormanlık alanlara girişleri 1 Ağustos 2021 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında 60 gün süreyle yasakladı.

“ELAZIĞ’DA ORMAN YANGINLAR ARTABİLİR”

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre, bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin yükseleceği, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava koşulları nedeniyle Elazığ’da orman yangınlarının artabileceği değerlendirildi. Elazığ İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre, ormanlık alanlarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak da mümkün olmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında işlem yapılacağı belirtildi.

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