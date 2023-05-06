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6 Mayıs 2023
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Elazığ’da trafik kazası: MHP’li adayın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Elazığ’da Hasan K. idaresindeki 34 BP 2312 plakalı otomobil, Abdullahpaşa Mahallesi 251. Sokak’ta MHP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Yılmazbaş’ın kullandığı 23 ADG 330 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, MHP Elazığ milletvekili adayı Semih Işıkver, sürücü Yılmazbaş ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Işıkver ve Yılmazbaş’a, olay yerinde ambulansta müdahale edildi. Diğer 2 yaralı, ekiplerce Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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