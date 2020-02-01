HaberlerGündem Elazığ’daki 6.8’lik depremin 3 boyutlu görüntüsü paylaşıldı! Yazan: Alaturka Online - 1 Şubat 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver AFAD, görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda “Avrupa’nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü” denildi. İLGİLİ HABERBahçeli, CHP’nin Elazığ teklifine destek vermeyecek!