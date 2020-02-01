Elazığ’daki 6.8’lik depremin 3 boyutlu görüntüsü paylaşıldı!

Yazan:
Alaturka Online
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AFAD, görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımda “Avrupa’nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü” denildi.

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