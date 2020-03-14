Elazığ’daki cemevlerine Corona virüsü iptali!

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, Türkiye’ye ulaştı.

Toplu etkinlikler birer birer iptal edilirken okullar tatil edildi, vatandaşlara ‘toplu ibadet etmeyin’ uyarısında bulunuldu.

Önlem alan illerden Elazığ’da da cemevlerindeki etkinlikler, nisan ayı sonuna kadar iptal edildi.

Corona virüsü tehlikesinden dolayı kalabalık alanların tehlikeli olduğunu belirten Elazığ Cem Evi Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil, “Bu hastalık gerçekten dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki vaka baş gösterdi. İnşallah ülkemizde daha da ilerlemez” şeklinde konuştu.

“GEÇİCİ OLARAK DURDURMA KARARI ALDIK”

Cemevi tarafından yapılan etkinliklerin de iptal edildiğini ifade eden Yeşil, şöyle konuştu:

* Elazığ’daki cemevleri yöneticileri olarak görüşüp karara vardık.

* Bu vesile ile virüsten dolayı nisan ayının sonuna kadar bütün ibadetlerimizi geçici olarak durdurma kararı aldık.

* 21 Mart Nevruz Bayramı aynı zamanda Hz. Ali’nin doğum günü nedeniyle büyük bir etkinliğimiz var cemevlerinde.

* Bunların hepsini askıya aldık, iptal ettik.

* Bu hastalık gerçekten dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki vaka baş gösterdi.

* İnşallah ülkemizde daha da ilerlemez.

“SAYIN MÜFTÜMÜZDEN DE BÖYLE ÖNLEMLERİ ALMASINI BEKLİYORUZ”

Corona virüsüne karşı herkesin bu tarz önlemler alması gerektiğini aktaran Yeşil, şu ifadeleri kullandı:

* Bu vesile ile Elazığ’da da gerek bizim kurumumuz olsun gerekse diğer bütün ibadet yerlerinin bu önlemi alması lazım.

* Özellikle sayın müftümüzden de bekliyoruz.

* Aynı zamanda bundan sonraki cenaze merasimlerinde de dikkatli olmamız lazım.

* Acıyı paylaşırken burada bazı sıkıntılar ön plana çıkıyor.

* Birbirimizi hep öper sarılırız. Bunu biraz daha dikkatli yapmalıyız.

* Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi bu tedbiri elden bırakmamamız lazım.

* Bu vesile ile bütün ülkeye, bütün dünyaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İLGİLİ HABER İçişleri’nden valiliklere ‘Corona’ kararları