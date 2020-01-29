Elazığspor’un deprem sonrası ligden çekilme isteği akıllara geçmiş örnekleri getirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Elazığspor, Türkiye’yi sarsan 6.8’lik Elazığ depreminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ligden çekilme talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, ligden çekilme kararı alma nedenini “Herkes huzursuz. Dışarıdan gelen oyuncularımız da gitmek istiyorlar. Eşleri ve aileleri arıyorlar. ‘Gitme Elazığ’a, çık gel’ diyorlar. Onları bir yandan frenlemeye çalışıyoruz. Motive etmeye çalışıyoruz. Şu an takımımızdaki oyuncularımız ve teknik heyetimizle beraber yerle bir olmuş durumdayız. Bu halde de biz maçlara çıkmak istemiyoruz” şeklinde açıklıyor.

Maçlarını başka bir şehirde oynamak istemediklerini de söyleyen Selçuk Öztürk, geçen sezon statları olmadığı için başka şehirlerde maç oynamaktan ötürü ligden düştüklerini savunuyor. Selçuk Öztürk, takımın antrenman tesislerinin de depremde zarar gördüğünü belirtiyor.

AKILLARA DİĞER DEPREMLERİ GETİRDİ

Türkiye, daha önce Gölcük, Düzce ve Van depremleriyle büyük bir bir yıkım yaşamıştı. 17 Ağustos 1999 tarihinde gerkçekleşen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depreminde resmi kayıtlara göre toplam 17 bin 480 kişi can verdi. Kocaeli, Sakarya ve Yalova’yı yerle bir eden deprem sonrası TFF, bölgedeki kulüplere tüm hakları saklı kalmak kaydıyla 1999-2000 sezonuna katılıp katılmamakta serbest olduğunu bildirdi.

Yapılan bir dizi toplantılar sonucu, deprem nedeniyle büyük bir travma yaşayan ve moral olarak çöküntü içinde bulunan Kocaeli halkının, takımın da ligden çekilmesiyle daha büyük bir moral çöküntüsü içine gireceği düşünen Kocaelispor yönetimi “lige devam etme” kararı aldı.

TFF’den benzer bir teklif alan Sakaryaspor, Darıca Gençlerbirliği, Yalovaspor ve Gölcükspor yarıştığı liglerden çekilme kararı aldı.

Düzce depreminden 87 gün sonra Türkiye bu kez Düzce depremi ile sarsıldı. 12 Kasım 1999 tarihinde meydan gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 710 kişi hayatını kaybetti. Düzcespor, ligden çekilme kararı aldı.

Van’da 23 Ekim 2011 tarihinde 7.2 büyüklüğündeki depremde toplam 644 kişi hayata gözlerini yumdu. Türkiye Futbol Federasyonu, Vanspor’a ligden çekilme ya da masrafların karşılanacağı maçları başka ilde oynama teklifi sunuldu. Vanspor, lige devam etme kararı alıp, maçlarını İstanbul’da oynadı.

ELAZIĞSPOR BAŞVURU YAPACAK

Deprem sonrası futbolcuların maçlara çıkmak istemediğini belirten Elazığspor yönetimi, TFF’ye ligden çekilmek istediklerini belirten bir başvuru yapmaya hazırlanıyor. Şehirde artçıların devam ettiğini belirten yönetim, bu halde maçlara çıkmak istemediklerini belirtiyor.

Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

Daha önce TFF tarafından kulüplere yapılan tekliflerin aksine bu kez bir kulüp federasyona başvuruda bulunacak.