Elbruz Dağı’nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü

Rusya’nın ve Kafkasların en yüksek dağı olan Elbruz’un zirvesinde 19 dağcının mahsur kaldığı ve bir kişinin donarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rusya’nın ve Kafkasların en yüksek dağı olan Elbruz Dağı’nda 19 kişilik bir dağcı grubunun mahsur kaldığı aktarıldı. Gruptan 3 dağcı TSİ 20:47’de dağın eteklerine inerek telefonla yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığının Kabardey-Balkar Ofisi tarafından oluşturulan ekiplerle birlikte Elbruz Dağı’nda arama tarama çalışmaları başlatıldı.

Rus basınında yer alan haberlerde, yardım isteyen 3 dağcının ekipler tarafından kurtarıldığı, kurtarılan dağcılardan alınan bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarının dağın 5 bin 400 metre yüksekliğine yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dağın 5 bin 400 metre yüksekliğine küçük bir kurtarma ekibinin ulaştığı bildirilerek, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Grubun geri kalanına ulaşılması için çalışmaların sürdüğü fakat -20 derece soğuk ve saatte 40 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası nedeniyle arama çalışmaların zorlaştığı ifade edildi. Görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğü de belirtilirken, tespit edilen cesedin dağın zirvesinde olduğu diğer kişilere ulaşılması için de yoğun çaba sarf edildiği aktarıldı.