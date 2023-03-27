Elçilikten Atina’ya skandal kutlama

Türk Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından İngilizce yapılan paylaşımda “Yunanistan halkını ve hükümetini ulusal günleri vesilesiyle kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı. Emekli Amiral Cem Gürdeniz sözkonusu paylaşımın “utanç verici” olduğunu söyledi. Önce hesabın sahte olduğunu zannettiğini, ardından resmi hesabı görünce şaşırdığını belirten Gürdeniz, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’nin bağımsızlık gününü kutlamadığına dikkat çekerek şunları söyledi: Atina’daki Türkiye Büyükelçiliğimiz Yunanistan’ın Türk egemenliğinden kurtuluşunu kutluyor. Utanç verici bir durum. Mütekabiliyet yok! Yunanistan Türkiye’nin özel günlerinde mesaj yayımlamıyor. O zaman neden bizim büyükelçiliğimiz paylaşım yapıyor?

Emekli Amiral Cem Gürdeniz

ONLAR İÇİN DE SÜRPRİZ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Emekli Amiral Cem Gürdeniz da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’a kutlama mesajı gönderdi. Çavuşoğlu’nun “İki ülke arasında var olan iyi komşuluk ilişkilerinin gelecekte daha da pekiştirileceğinden emin olduğu ve ortaya çıkan yeni dinamizme daha fazla katkıda bulunmaya kararlı olduğu”na yönelik mesajı Yunan basınında “sürpriz bir kutlama” olarak değerlendirildi.

SİVİLLER KATLEDİLDİ

Yunanistan’ın ‘bağımsızlık günü’ olarak kutladığı 1821 yılı Mart ayı Türklere yapılan katliamları da akıllara getiriyor. 1821 yılının Mart ayında Mora Yarımadasının güneyinde Yunan isyanı baş gösterdi. İsyancı çeteler Mora’da stratejik açıdan önemli rol oynayan, Türklerin, Rumların ve Yahudilerin iç içe yaşadığı Tripoliçe’yi kuşattı. 23 Eylül 1821’de siviller, kadın-çocuk ayrımı yapılmadan işkenceyle katledildi. On binlerce Türk, Yahudi ve Arnavut’un barbarca katledilmesi, tarihte kara bir leke olarak yerini aldı, “Tripoliçe Katliamı” olarak anıldı.