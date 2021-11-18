Elçin Sangu: İki kez reddettim!

Oyuncu Elçin Sangu, geçen gün İbrahim Selim’in sunduğu programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sangu’nun ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle ilgili yaptığı itiraf herkesi şaşırttı.

‘Kiralık Aşk’ dizisiyle kariyerinde zirveye yükselen Elçin Sangu, sunucu İbrahim Selim’in “Kiralık Aşk’ın başarılı olacağını önceden hissettin mi?” sorusuna verdiği cevapla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

“İKNA ETMESEYDİ BEN ŞU AN YOKTUM”

Diziyi iki kez reddettiğini söyleyen Sangu, şu ifadeleri kullandı:

* ‘Kiralık Aşk’ı ben iki kez reddettim. Ümmü Hanım ikna etmeseydi ben şu an yoktum yani, öyle söyleyeyim.

* Ümmü Hanım bana ‘Kızım ne kaybedeceksin? Senin çok çocuksu bir enerjin var. Bunu ekranda kimse görmedi. Nereye kadar dram? Bunu dene en azından. En fazla romantik komedi denemiş olursun’ dedi.

* Ben öyle girdim o işe.

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