Elçin Sangu’ya mankemeden şok karar! 3 buçuk milyon TL’yi faiziyle ödeyecek

Oyuncu Elçin Sangu’nun, eski menajeri Başay Okay ile arasındaki sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Sangu’nun da katıldığı davada mahkeme, oyuncunun eski menajerine 100 bin dolar ve 2 milyon 378 bin TL faiziyle ödemesine karar verdi.

Hayati ARIGAN

Menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu’nun sözleşmeyi feshettiğini iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Başay Okay mahkemeye sunduğu dilekçesinde, güven ilişkisine dayalı, abla şefkatiyle Elçin Sangu’ya yaklaştığını belirterek, “2012 yılında sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Elçin Sangu’ya iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım. Sangu’nun imzaladığı tüm iş sözleşmelerine kefil oldum. Elçin Sangu’ya oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu eğitimi verdim, onu prova ve çekimler için hazırladım. Elçin Sangu’ya bir abla gibi kol kanat gerip, kendime gelen teklifleri de Elçin Sangu’yla ilgilenebilmek için kabul etmedim” ifadelerine yer verdi.

ÜNLÜ MENAJER DAVA AÇTI

Dilekçesinde Elçin Sangu’nun, Gaye Sökmen Ajansı’yla görüştükten sonra 31 Aralık 2015 tarihinde Başay Okay’a ihtarname çektiği ve ‘Ajans-Sanatçı Sözleşmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak feshettiği belirttildi. Bu durum üzerine menajer Başay Okay, Elçin Sangu’nun hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandığını ileri sürerek, 100 bin dolarlık cezai şart ücreti ve bunun yanı sıra mahrum bırakılan kazanç payının hesaplanması için dava açtı.

ELÇİN SANGU DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Elçin Sangu ve taraf vekilleri katılım sağladı. Başay Okay’ın avukatı davanın kabulünü talep etti. Elçin Sangu’nun avukatı davanın reddine talep etti.

“BİZ AĞLAYARAK AYRILDIK”

Duruşmada beyanda bulunan Sangu, “Ben kendim ayrılmak istemedim. Kendisi beni yanına çağırarak ‘Ben sana yetemiyorum’ dedi ve ayrılmak istedi. Biz ağlayarak ayrıldık. Dosyada buna ilişkin bana attığı bir mesaj bulunuyor. Bu yönde tanık beyanı var. Kendisi ertesi günü mail atarak ‘100 bin TL verirsen çok iyi olur maddi durumum iyi değil’ dedi. Beni menajer Gaye Sökmen’e eliyle götüren kendisidir. Anlaştığım firmalarla yazışma dışında hiçbir ilgisi yoktur. Yaptığı işlemler bağlayıcı değildir. Tüm olaylar sonunda mahkemelik haline geldik” dedi.

MİLYONLUK DAVA BİTTİ

Mahkeme, kararını açıkladı. Elçin Sangu’nun eski menajeri Başay Okay’a cezai şart bedeli olarak 100 bin dolar ve kazanç kaybı için 2 milyon 378 bin TL’yi dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

Davayı kaybeden Elçin Sangu duruşma sonrasında “Süreç devam ediyor. Karara itiraz edeceğim” diyerek adliyeden ayrıldı.

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