Eldivenleri umut oldu

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pancu, 2005 yılında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta kaleye geçmiş ve bir süre boyunca siyah – beyazlı takımın kalesini savunmuştu.

Daniel Pancu; Beşiktaşlı bir kongre üyesi ile temasa geçip, o karşılaşmada giydiği eldivenleri açık arttırma ile satışa çıkarmak ve toplanan paranın afet bölgesine ulaştırılmasını istediğini açıkladı.

Efsane futbolcunun bu hareketi kısa süre içerisinde futbolseverler tarafından ilgi gördü.

EMRE KOCADAĞ SATIN ALDI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pancu’nun Türkiye’ye depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı Fenerbahçe maçında giydiği Kaleci eldivenlerini 500 Bin TL’ye satın aldı.

Eldiven Beşiktaş Müzesi’ne hediye edilirken, gelen para ise depremzedelere bağışlandı.