Elektrik akımına kapılan kardeşini kurtarmak istemişti, acı haber geldi

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Yağınözü Mahallesi’nde 6 gün önce 25 yaşındaki Keziban Kılıç ahırda bulunan hayvanlara su vermek isterken sulama dinamosunun elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapıldı. Kardeşinin feryadını duyarak ahıra koşan Mesut Kılıç (27) de kardeşine yardım ederken elektrik akımına kapıldı.

Keziban Kılıç ile Mesut Kılıç Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Keziban Kılıç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2 çocuk babası Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından Samsun’da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Mesut Kılıç yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. (İHA)

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