Elektrik akımından ölen köpeği için elektrik şirketine dava açıyor

Muğla’nın Yatağan ilçesinde devrilen elektrik direklerinin ikisi Aksaray Malaklı cinsi 3 köpeğin akıma kapılarak ölmesine neden oldu. Ölen Dost isimli köpeğin sahibi Mehmet Kaya Gökçe jandarmaya giderek enerji şirketinden şikayetçi olarak, “Elektrik dağıtım firmasına tazminat davası açacağız” diye konuştu.

Mustafa SARIİPEK

Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi Ova Mevkiinde devrilen elektrik direkleri 2’si Aksaray Malaklı cinsi 3 köpeğin akıma kapılarak ölmesine neden oldu. Ölen Dost isimli köpeğin sahibi Mehmet Kaya Gökçe jandarmaya giderek enerji şirketinden şikayetçi oldu. Gökçe; “Tarlada yürürken elektrik akımına kapılmışlar. Elektrik dağıtım firmasına tazminat davası açacağız” dedi.

Mehmet Kaya Gökçe ve Salih Kömürcü’ye ait çiftliklerin Aksaray Malaklı cinsi iki köpeği kayboldu. Hayvanlar, 10 gün sonra, boş araziye devrilmiş 3 elektrik direğine bağlı yerdeki tellerin yakınında, birbirlerine 30-40 metre mesafede telef olmuş halde bulundu.

TARLADA YÜRÜRKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞLAR!

Ölen ‘Dost’ isimli köpeğin sahibi 36 yaşındaki Mehmet Kaya Gökçe, olay yerinde karşılaştığı manzaraları videoya çekti. Videoda, bir sokak köpeğinin de arazilerine yan yatan direklerdeki elektrik telleri üzerinde can vermiş halde durduğu görüldü. Üç köpeğin vücutlarının tellere temas eden bölümleri ile tellerin hayvanların dokunduğu kısımların kömür gibi karardığı dikkat çekti.

“AYDA BİR ZAM YAPIYORLAR AMA ….”

Gökçe, yürek sızlatan görüntüleri kaydederken, ülke gündeminde geniş yer bulan elektrik zammına da değinerek, “Ayda bir elektriğe zam yapıyorlar ama rezillik ortada” dedi.

Köpeklerinin elektrik akımına kapılarak öldüğünü belirten çiftlik sahipleri, soluğu Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı’nda aldı. İfadelerinde, tedbirsiz ve ihmalkar davrandıklarını ileri sürerek elektrik dağıtım firması hakkında şikayette bulundu, davacı olacaklarını belirtti.

“ÇOBAN VE ÇOCUKLAR DA AKIMA KAPILABİLRİDİ, DAVACIYIZ”

Devrilen bir direğin çiftliğini sınırlayan çitlere de zarar verdiğini kaydeden Gökçe, şunları söyledi:

“Belli ki köpekler elektrik akımına kapılıp ölmüşler. Dost’umun kayboluşu ile telef olmuş halde bulunuşunun arasında 10 gün var. Yani teller en az 10 gündür yerde, ortada büyük bir tedbirsizlik ve ihmalkarlık var. Koyunlarımız, kuzularımız, çobanlar ve hatta çocuklarımızın da canına mal olabilirdi. Avukatımızla görüştük hafta başında elektrik dağıtım firmasına tazminat davası açacağız”

Öte yandan, gelişmelerden haberdar edilen dağıtım firmasının, ilk etapta acı olayların yaşandığı Ova mevkiinin elektriklerini kestiği, direklerin ve tellerin kaldırılması için harekete geçtiği öğrenildi.

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