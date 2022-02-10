Elektrik faturası kiraları da aştı

Türkiye, çarpan elektrik faturalarını konuşuyor… Bir önceki aya göre fahiş oranda artan elektrik faturalarıyla baş başa kalan milyonlarca kişi isyanda.

Her geçen gün artan ve toplumun birçok kesimini derinden sarsan ekonomik kriz, yeni yılla birlikte art arda gelen zamlarla kendisini daha da hissettirdi. Geçinmekte zorlanan vatandaşlara bir de elektrik faturalarındaki fahiş rakamlar çarptı.

“Faturalar neredeyse ev ve dükkan kiralarıyla yarışıyor. Bu gelirle ödeme şansımız yok. Ne yiyip ne içeceğiz” diyen tüketiciler, isyan etti. SÖZCÜ muhabirleri yurdun dört bir yanındaki vatandaşları dinledi:

Harcamamız aynı faturamız iki katı

Serpil Topçu (Lokantacı-Sinop/Boyabat): Geçen ay evime 200, iş yerime 2 bin 600 lira elektrik faturası geldi. Bu ay eve 500, iş yerime 5 bin 167 lira… Önceki faturaları zaten zor ödüyorduk. Elektrik harcamamız aynı ama fatura 2 katının da üzerine çıktı. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntıların üzerine bir de bu zamlar geldi. Fiyat artışını müşterilerimize yansıtamıyoruz. Böyle giderse birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacak.

5 metrelik dükkana 837 liralık fatura

Uğur Zengi (Çay ocağı işletmecisi-Mersin): 5 metre büyüklüğündeki çay ocağıma daha önce 300 TL gelen fatura, şimdi 837 TL geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle giderse evimize ekmek götüremeyeceğiz. Bu durum biz küçük esnafa bir zülümdür. Bu zulme bir an önce son verilmesi gerekir. Pandemiyi atlattık ama zamlarla baş edemiyoruz. Çoğu esnaf arkadaşımız işyerini kapatmaya karar verdi. Bu durum sürdürülebilir değil.

Kiram 4 bin 400 faturam 5 bin 658

Hikmet Karaoğlan (Telefon aksesuarları satıcısı-Hatay): Aralık ayı faturam bin 500 lira civarıydı. Son elektrik faturam 5 bin 658 lira geldi. İhbar ediyorum, burada bir soygun var. Buna ses çıkarmayan, sessiz kalan herkes suçludur. İşyeri kirası verir gibi fatura ödemeye başladık. Benim dükkan kiram 4 bin 400 lira. Elektrik faturam 5 bin 658 lira. Kiraya mı çalışalım, faturaya mı? Seçimde ne olursa olsun bundan sonra oyumu asla AK Parti‘ye vermeyeceğim.

Mum ışığında oturup ateşle ısınacağız

– Ayhan Kuş (Ayakkabı tamircisi-Mersin): 50-100 TL gelen fatura bu ay 355 TL geldi. 12 metre büyüklüğündeki dükkanın faturası belimizi büküyor. Bu gidişle aydınlanmayı mumla, ısınmayı da ateş yakarak sağlayacağız.

Maaşımın 3’te 1’i gaz ve elektriğe gidiyor

– Ali Naki Erdoğan (Emekli-Eskişehir): Elektrik faturası geçen ay 160, bu ay 419 lira geldi. 2+1 TOKİ evinde oturuyorum. Emekli maaşım 3 bin lira bile yok. Doğalgaz ve elektriğe bin liradan fazla para ödüyorum. El insaf.

Elektrik faturasını görünce şok oldum

– Günay Fırat (Emekli-Antalya): Aralık’ta 235 lira, Ocak’ta 674 lira fatura geldi. Bulaşıklarımı elde yıkıyorum. Çamaşırları biriktirerek yıkıyorum, TV ışığında oturuyorum. Faturayı görünce şok oldum. Artık ümidimi kestim.

Nasıl geçineceğimi biri bana anlatmalı

– Kadir Can (İşçi-Şanlıurfa): Bir önceki dönem elektrik faturam 618 lira. Bu ay gelen elektrik faturam ise 2 bin 101 TL. Benim evim kira, 3 çocuğum var. Asgari ücretle çalışıyorum. Bu parayla nasıl geçineceğimi anlatsınlar.

Yıllık 300 bin lira fatura ödeyeceğim

– Atilla Serttaş (Eğlence mekanı işletmecisi-Bodrum): Normalde 7-8 bin TL olan faturalar 30 bin liraya yükselmeye başladı. Yılda 300-350 bin TL elektrik parası ödeyeceğim. Ev satın alırsınız. Bunun sonu esnaf intiharlarıdır.