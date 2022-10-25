Elektrik faturası koğuş ve hücreleri de çarptı!

Özelleştirilen elektrik şirketlerinin ‘ticarethane’ olarak faturalandırdığı cezaevlerine fahiş faturalar gitmeye başladı. Faturalar 3 kat arttı.

Başak KAYA

Son elektrik zamlarının ardından mahkumlara fahiş faturalar gönderilmeye başlandı. Zam öncesi 60 lira olan fatura 180 liraya çıktı. Cezaevlerini ‘ticarethane’ olarak faturalandıran elektrik şirketleri için Meclis harekete geçti.

Türkiye’de 384 cezaevi bulunuyor. Bu cezaevlerinde kalan mahkumlar, kullandıkları TV ve su ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerin faturalarını kendileri ödüyor. Ödeyemeyenlerin koğuş ya da hücresindeki elektrik kesiliyor. TBMM İnsan Hakları Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu’nun son toplantısında AKP Milletvekili Oya Eronat ile CHP’li Enis Berberoğlu ve Ali Haydar Hakverdi, cezaevlerinin ‘ticarethane’ statüsünden çıkarılıp konut kapsamına alınarak indirimli tarife uygulanmasını istedi. Komisyon Başkanı AKP’li İbrahim Yurdunuseven de Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını bildirdi. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da EPDK ile çözüm için çalışıldığını açıkladı.