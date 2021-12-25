Elektrik faturasından TRT yükü resmen kalktı

Elektrik faturalarından yüzde 2 oranında kesilen TRT payı resmen kalktı. TRT son 11 yılda elektrik faturalarından 9 milyar lira almıştı.

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yapılan değişiklik şu ifadelerle yer aldı:

MADDE 4 – 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

11 YILDA 8 MİLYAR 923 MİLYON

TRT’nin gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan TRT payının kesinti payı oranı yüzde 2, enerji fonunun ise yüzde 0,7. TRT’nin son 11 yılda TRT payı sayesinde elde ettiği gelir ise 9 milyar TL’ye yakın.

Muhalefet uzun süredir faturalardaki bu payın kaldırılmasını talep ediyordu.

TRT katkı payı, kabul tarihi 4.12.1984 olan 3093 sayılı Türki̇ye Radyo-Televi̇zyon Kurumu Geli̇rleri̇ Kanunu neticesinde 1984 yılından itibaren alınıyor. 2008 yılında çıkartılan kanunla ise bu pay elektrik bedeli üzerinden hesaplanıp TRT’ye aktarılmaya başlandı.

TRT’nin finansmanı için faturalardan kesilen TRT payı sayesinde son 11 yılda 8 milyar 923 milyon TL’lik gelir elde edildi. TRT’nin geçmiş yıllarda elde ettiği gelirler, faturalardaki artışa oranla her geçen yıl arttı.

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