Elektrik kesintileri binlerce tavuğun ölmesine neden oldu

İddialara göre, Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi’nde Nebi Çal’a ait tavuk çiftliğinde yaşanan ani elektrik kesintileri sonrası jeneratör arızası yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Malatya’da, Çal’a ait çiftlikte elektrik kesintisinden dolayı havalandırma sistemi çalışmadı. Hava almakta güçlük çeken 42 bin tavuktan, yaklaşık 35 bini sıcak havanın etkisiyle öldü.

Çal, ölen binlerce tavuğu hastalık yaşanmaması için çiftlik çevresinde açtığı kuyulara gömdü. Uğradığı 500 bin TL’lik zarardan dolayı elektrik dağıtım şirketi Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş’yi (Fırat EDAŞ) suçlayan işletme sahibi zararının karşılanmasını istiyor.

“42 BİN HAYVANIMDAN 35 BİNİ ÖLDÜ”

İşletme sahibi Nebi Çal, yaşanan elektrik kesintileri sonrası havalandırma sisteminin çalışmaması yüzünden 35 bin tavuğun öldüğünü iddia ederek, “Ben Şeyhler Mahallesinde tavukçuluk yapmaktayım ve mağduriyet yaşamaktayım. Bu elektrik kesintileri yüzünden 35 bin hayvanım telef oldu. Bu elektrik kesintisi yüzünden telef olan hayvanlarım ve biz çok zarara uğramış olduk. 500 bin TL zarardayız. Bu zararımızın karşılanmasını ve elektrik kesintilerimizin giderilmesini istiyoruz. Zararımızın karşılanmasın istiyoruz. Kesin olarak 500 bin TL zararımız var. 42 bin hayvanım vardı, telef olan hayvanım 35 bin. Kesimine 1 hafta vardı. Arife günü olduğu için yetkililer ve hiç kimse ilgilenmedi.

Elektrik kesintisinden dolayı Fırat EDAŞ’ı aradık. Gereken yetkililer gelmediği, elektrik zamanında olmadığından ve gidip gelen elektrikten dolayı jeneratörüm yandı. Jeneratör yandığı için içeriye elektrik geçmedi. İçeriye elektrik geçmediği için hayvanların hepsi sıcak havada telef oldu. Havalandırma çalışmadı. Gerekli önlemleri aldık ama havalandırma çalışmadığı için bütün hayvanlarımız telef oldu. Fırat EDAŞ’a ulaşıyoruz, bize yetkililer gelecek, halledecek dediler. Hiç kimsede gelip bir şey halletmedi” dedi. (İHA)

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