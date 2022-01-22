‘Elektrik kesintileri meskenleri ve ticarethaneleri de etkileyebilir’ uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Sanayide doğalgaz ve elektrik kısıntısı nedeniyle oluşacak 10 günlük üretim ülkemizde hayat pahalılığını daha da artıracak. İktidarın çözümü tüketimi kısıtlamak olduğu sürece; elektrik kesintileri ticarethane ve meskenleri de etkileyebilecektir” dedi.

Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İran’ın doğalgaz akışını kesmesi üzerine sanayide doğalgaz kısıntısının ardından elektrik kesintilerinin uygulanmaya başlanması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

“Sanayide doğalgaz ve elektrik kısıntısı nedeniyle oluşacak 10 günlük üretim ülkemizde hayat pahalılığını daha da artıracak” diyen Akın, “Sanayi üretiminin durması ekonomik olarak ülkemizi büyük zarara uğratacaktır. İktidarın arz güvenliği krizine karşı çözümü tüketimi kısıtlamak olduğu sürece; benzer bir durum gündeme geldiğinde elektrik kesintileri ticarethane ve meskenleri de etkileyebilecektir” dedi.

‘BÜYÜK KRİZ’ VURGUSU

İran’ın arıza gerekçesiyle doğalgaz akışını 10 gün boyunca kesmesi ve iktidarın arz güvenliği konusunda hazırlıksız olmasının sanayide büyük bir krize neden olduğunu belirten Akın,

“İran’ın günlük doğalgaz akışı Türkiye tüketiminin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturmaktadır. Doğalgaz arzının yüzde 10’una denk gelen bir akışın kesilmesi nedeniyle Türkiye genelinde sanayide yüzde 40’a varan doğalgaz kısıntısı ve yine saniyede 72 saati bulan elektrik kesintilerinin uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum ülkemizde arz güvenliği sıkıntısı yaşandığını ortaya koymaktadır” dedi.

‘NE ÇÖZÜMÜ NE DE HAZIRLIĞI VAR’

İran’ın doğalgaz akışını kesmesinin her kış karşılaşılan bir rutin olduğunu belirten Akın, elektrik ve doğalgazda yaşanan arz güvenliği krizinin iktidarın plansızlığının bir sonucu olduğunu söyledi.

Akın, “Enerji arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye genelinde yer alan doğalgaz depolarının tam kapasiteyle dolu olması ve bu gibi krizlerde doğrudan sisteme verilmesi gerekmektedir.” önerisini yaptı.

‘DOĞALGAZ DEPOLARININ YARISINDAN FAZLASI BOŞ’

EPDK raporunda yer alan verilerden doğalgaz depolarındaki stok miktarının tam dolu olmadığının anlaşıldığına dikkat çeken Akın, “Resmi verilere göre, doğalgaz stok durumu bir önceki yıla göre yüzde 15,86 oranında daha az” dedi.

“19 Ocak itibarıyla yaklaşık olarak toplam 4,6 milyar metreküp büyüklüğündeki toplam depolama kapasitesinin en iyi ihtimalle 1,55 milyar m3 kısmının dolu olduğu belirtilmektedir” diyen Akın, “Buna göre doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 33 düzeyindedir” diyerek doğalgaz depolarının yarısından fazlasının boş durumda olduğunu belirtti.

Akın, “Bu veriler dikkate alındığında iktidarın her kış yaşanan İran’ın doğalgaz akışını kesmesi ihtimaline karşı sanayide üretimi sekteye uğratmayacak bir çözümü olmadığı anlaşılmaktadır.” dedi.

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