Elektrik şirketinden ‘Borcunu öde’ baskısı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dijital baskı matbaası işleten Emrah Sözen, bin 526 lira 74 kuruşluk elektrik borcunu ödeyemeyince Gediz Elektrik firması tarafından mesajlarla uyarıldı.

Sözen, şirket tarafından telefonla aranarak paranın yatırılması, aksi taktirde elektriğinin kesileceği uyarısının yapıldığı öne sürüldü. Dağıtım şirketi Sözen’e bir de mail göndererek borcun 2 Nisan’a kadar ödenmesini istedi.

Matbaa sahibi Sözen “Aylık giderim 100 bin lira ama bu ay 33 bin liralık fatura kestim. Elektrik kesilirse burayı kapatmak zorunda kalırım, işçilerim de perişan olur” dedi.

“TEK KURUŞ VERGİ BORCUM YOK”

SÖZCÜ Gazetesi aracılığıyla yetkililere sesini duyurmak isteyen Emrah Sözen, uzun yıllardan bu yana tüm işlerini faturalı gerçekleştirdiğini ve devlete tek bir kuruş vergi borcunun bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu;

*Matbaada benimle birlikte 4 kişi çalışıyoruz. Zaten bu corona virüsü sonrasında ciddi bir şekilde iş düşüşü yaşayan, sekteye uğrayan firmalardan birisiyiz. Kiramız 9 bin 300 lira.

*Ama şu ana kadar kestiğim fatura 33 bin lira. Bir Japon firmasına aylık makine ödemelerim 27 bin lira. Personel ve malzeme giderleri var. Zaten iş yok.

“İŞÇİLERİM MAĞDUR OLMASIN DİYE KAPATMADIK”

Sözen, ayakta kalabilmek için çaba harcadıklarını, iş olmasa bile belki çıkar diye sabah 9’da gelip akşam 17’ye kadar oturduklarını belirterek, “Yılbaşından bu yana ekonomik açıdan bir sürü dengesizlikler var. Bizde de sıkıntılar yaşanmaya başladı. Aylık giderim 100 bin lira. Bu ay ki kazancım 33 bin lira. Nasıl ayakta durabilirim ki?” dedi. Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu ay 1500 liralık elektrik faturasını ödeyemedim. Sürekli mesaj gönderdiler. Son olarak cep telefonumdan ulaşıldı. ‘Gediz Elektrikten arıyoruz. 1526 lira borcunuz var, ödememişsiniz, ne zaman ödeyeceksiniz?’ diye sordular.

*Açıkça ödeyemeyeceğimi söyledim. Telefonu kapattılar bir gün sonra 2 Nisan’a kadar ödeme yapmazsak elektriğimizin kesileceğiyle ilgili mail gönderdiler. Bu durum gerçekleşirse o zaman ben yapacağım?

*3 Personelime de elektrik kesildiği zaman burada durmanın bir anlamı kalmayacağını söyledim. Arkadaşlar ücretsiz izin taleplerinizi doldurun, artık kapatalım.

*Ne zaman işler düzene girerse o zaman tekrar başlarız dedim. Her şeyimi elektrikle çalışıyor. Enerji olmazsa işçilerimle birlikte 4 aile mağdur olacak. Burası batacak ve kapanacak. Yetkililerin söylemlerini yerine getirmelerini bekliyorum.

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