Elektrik ve doğalgaz faturalarında vahim tablo! ‘14,5 milyon insanın elektriği kesildi’

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri üzerinde CHP Grubu adına konuşmalar yapıldı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, elindeki “2020 bütçesi kimin bütçesi? Esnaf perişan, çiftçi çaresiz, gençler işsiz” yazılı dövizi göstererek, 2020 yılı bütçesinin garibanın, fakirin, fukaranın bütçesi olmadığını; her zaman olduğu gibi fakirden alınıp zengine aktarılan bir bütçe olduğunu öne sürdü.

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14,5 MİLYON İNSAN ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMEDİ

İktidarın 2 yıl içerisinde elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 62 zam yaptığını belirten Girgin, EPDK verilerine göre, Kasım 2018’de faturasını ödeyemediği için 14,5 milyon insanın elektriğinin, 2014-2018 arasında yine faturasını ödeyemediği için 5 milyon 400 bin ailenin doğalgazının kesildiğini söyledi.

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“ÇARE BULMAK SİZİN GÖREVİNİZ”

Girgin, “Kamusal bir hak olan elektrik ve ısınma için insanlar evlerinde battaniyeye sarılarak ısınmaya başlamışsa buna çare bulmak sizin göreviniz sayın Bakan. ‘Doğalgaz fiyatları ucuz’ diyorsunuz, el insaf!” ifadelerini kullandı. Esnafın borcunun arttığını ve kepenk kapattığını savunan Girgin, çiftçinin borç batağına sürüklendiğini, asgari ücretlinin açlık sınırının altında geçinmeye çalıştığını dile getirdi.

BAKAN DÖNMEZ: 3 MİLYON 365 BİN 784 KİŞİ

Elektrik ve doğalgaz faturalarını dile getiren bir diğer CHP’li isimse Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş olmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e faturalarını ödeyemeyen vatandaşların sayısını sorulmuştu. Bakan Dönmez de 2019 yılının ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında elektrik borcunu ödeyemedikleri gerekçesiyle işlem yapıldığını belirtmişti. Doğalgaz borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 710 bin 364 olarak açıklanmıştı. AA