Elektrik ve doğalgaz zammına vatandaşı isyanı: Bu iktidarın kullanma tarihi bitti…

Elektrik ve doğalgaza zam geldi. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20.4, elektriğe ise yüzde 20 zam yapıldı. Yeri geldiğinde boğazından keserek fatura ödemeye çalışan dar gelirli ise iktidara çok sert tepki gösterdi. Hükümeti istifa etmeye çağıran halk, “Vallahi yandık… Bu iktidarın gitmesi lazım. Kullanma tarihi bitti…” dedi.

Batuhan SERİM

Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildi. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 30 zam yapıldı.

Biz de İstanbul Bağcılar’da yurttaşlara mikrofon uzattık, “Elektrik ve doğalgaza yeni zamlar geldi, nasıl değerlendiriyorsunuz? Eski faturalarınızı ödemekte zorlanıyor muydunuz?” diye sorduk. Her geçen gün zam haberiyle uyanan ve artık tasarruf edecek alanı kalmayan dar gelirliler bu son zamlara isyan etti, iktidarı istifaya davet etti.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“65 YAŞINDAYIM, BÖYLE HÜKÜMET GÖRMEDİM”

Tamer Yurdunmalı: “İlk değil ki… Nasıl değerlendireceğimi ben de bilmiyorum. Yatıyoruz zam, kalkıyoruz zam. Bunun değerlendirmesi kalmadı artık. İnsanlara artık gına geldi. Yetti artık. Artık zamlara hiç şaşırmıyorum. Bu hükümetin derhal istifa etmesine ve yeni bir hükümete ihtiyacımız var. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Yaşım 65, böyle bir hükümet görmedim.”

“ZAMLARI DUYUNCA ÇILDIRDIM”

Mehmet Demirçelik: “Hiç iyi karşılar mıyım… Kim iyi karşılar? Hiç kimse. Zamları duyunca çıldırdım. Böyle bir şey olmaz. Emekliyiz, 4 bin küsur lira maaş alıyoruz, bu zamlar tabi ki çıldırtacak bizi! Kışın faturaları ödemekte zorlanmıştık, hele bu kış daha da zorlanacağız.”

“BU İKTİDARIN KULLANMA TARİHİ BİTTİ”

Musa Gözlü: “Yandık yani… Vallahi yandık… Bu iktidarın gitmesi lazım. Kullanma tarihi bitti… Artık değişim zamanı. Biz vatandaş olarak gereğini yapacağız. Geçtiğimiz kış zaten mahvolduk, bir de şimdi bu zamlar geliyor, yandık yani… Allah sonumuzu hayır etsin ama sandıkta gereği yapılacak.”

“ZAM HABERLERİNDEN ARTIK SIKILDIK”

Serpil Uzun: “Güzel değerlendirmiyorum. Kötü bir şey… Zam haberlerinden artık sıkıldık. Her şeye zam, zam, zam… Gerçekten bunaltıcı. Çok sıkıldık. Bu zamların sonu gelmez, böyle gider. Çözüm baştakini değiştirmek.”

“YAZ GELDİĞİNDE ZAM, KIŞ GELDİĞİNDE ZAM”

Mesut Sümer: “Alıştığımız bir şey. Her gün zam, zam, zam… Bu vatandaşlar ne yapacak? Devlet diyor ki, ‘her şey güzel olacak…’ Nerede? Yaz geldiğinde zam, kış geldiğinde zam… Cepte de bir şey kalmadı. Bu kış faturaları ödemekte zorlanacağız. Millet nasıl ödeyecek? 5500 lira maaş nasıl yetecek? Devletten yardım desen, o da yok.”

“BOĞAZIMIZDAN KISIP FATURA ÖDEYECEĞİZ”

Mübeccel Kurt: “Memnun değilim. Faturaları ödemekte çok zorlanıyorum. Az yiyeceğiz, fatura ödeyeceğiz… Mecburuz çünkü kullanıyoruz. Boğazımızdan kısıp fatura ödeyeceğiz. Elimizden gelen bir şey yok…”

“BİZDEN OY İSTEYECEK, NASIL VEREBİLİRİZ?”

Remziye Akdoğan: “Çok zor. Tek kişinin çalıştığı bir evde faturaları ödemek çok zor. Eşim 5500 lira maaş alıyor, kiraya 4 bin lira ödedikten sonra elektriğe, suya, mutfağa ne kalıyor? Sorumlu kimse buna bir çözüm bulsun. Yarın öbür gün seçim geliyor, oy isteyecek bizden… Nasıl oy verebiliriz? Bize sahip çıksınlar, biz de onlara sahip çıkalım. Onlar bize sahip çıkmazsa biz nasıl onlara sahip çıkacağız?”

“BATTIK, HAYATIMIZ SÖNDÜ”

Abdurrahman Demirci: “Battık. Hayatımız söndü bu sene. Vallahi billahi evime bir kilo et alamıyorum. Beyefendiler yiyip içiyorlar, diyorlar ki ‘yarım kilo domates al…’ Sen yarım kilo domates al! Seni oraya ben getirdim! Emekliyim, 4700 lira maaş alıyorum, ayın ortasında bitiyor.

Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Doğru dürüst gıda alamıyoruz. Çocuklarımıza süt alamıyoruz, et alamıyoruz. Az önce elektrik, su ve doğalgaz faturası ödedim, 800 lira… O beyefendilere buradan sesleniyorum: Gitsin onlar 250 gram et alsın, 250 gram kıyma alsın… Onları oraya biz getirdik, indireceğiz de Allah’ın izniyle!”

“HABER DİNLEMEMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Zamlar çok yüksek. Bir insan 5000 lira maaş alıp; 700-800 lira doğalgaz faturası, 110 lira su faturası, 200-300 lira elektrik faturası öderse neyle geçinecek? Haber dinlememek için elimden geleni yapıyorum…”

“ZAMLAR ARTIK YAŞAM BİÇİMİMİZ OLDU”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Zamlar artık bizim bir yaşam biçimimiz oldu. İnsanlar artık zamlara alıştı. Yılbaşında elektriğe gelen yüzde 120 zam yetmiyor, bir de şimdi elektriğe, doğalgaza yüzde 20 mi geldi? Gece yarısı zamlar geliyor. İnsanlar artık alıştı, normal oldu…”

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