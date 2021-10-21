Elektrik ve gaza asgari zam sözü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçe yasa teklifini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Oktay, konuşmasında enerji fiyatlarına yönelik ‘asgari zam’ mesajı verdi.

Erdoğan SÜZER

Fuat Oktay, Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarının son bir yılda 5 kat arttığını, Türkiye’nin ise uzun vadeli kontratlar sayesinde fiyat değişimlerinden fazla etkilenmediğini belirtirken, “Doğalgaz fiyat artışlarının bir kısmı bütçeden karşılanarak tüketiciye son derece sınırlı bir artış miktarı yansıtılmaktadır” dedi.

Fuat Oktay, Türkiye’de elektriğin megavatsaat fiyatının Avrupa ülkelerinden 30-40 Euro daha düşük olduğunu söyledi. Oktay, “Enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık. Bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

75 BİN ÇOCUK BES’LENDİ

Fuat Oktay, tasarrufların artırılması amacıyla 2021 yılında bireysel emeklilik sisteminde (BES) değişiklik yaparak 18 yaşın altındaki vatandaşların da bireysel emeklilik sistemine katılımını sağladıklarını söyledi. Oktay, bu kapsamda BES’e katılarak tasarruf sağlayan 18 yaş altı genç ve çocukların sayısının 2021 yılı eylül ayı itibarıyla 75 bin kişiye ulaştığını bildirdi.