Elektrik zamlarına pankartlı tepki: Saray sosyetesinin keyfi yerinde

Elektriğe yapılan zamların ardından 2-3 katına çıkan faturalara tepkiler artarak devam ediyor. CHP, 81 ilde elektrik zamlarına karşı açıklama yaparak tepkilerini dile getirirken Samsun’da iki ilçe binasına “Ne elektrik kesintisi, ne fatura derdi. Saray sosyetesinin keyfi yerinde” yazılı dev pankart astı.

İsmail AKDUMAN

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, vatandaş zamların ve hayat pahalılığının altında ezildiğini söyleyerek,

“Akaryakıt, doğalgaz, su ve özellikle elektriğe yapılan zamlar halkımıza hayatı yaşanamaz hale getirmiştir. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. İktidarın ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle ısrarlı basiretsiz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesinde yeni gedikler açtı” dedi.

“ZAMLAR GERİ ALINSIN”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kara Kış Fonu’nun kurulması gerektiğini dile getiren Başkanı Türkel,

“4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat’ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı! Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır” diye konuştu.

İL BİNASINA DEV PANKART

Elektrik zamlarına karşı mücadele başlatan CHP, 81 ilde düzenlenen açıklamalar ile tepkilerini dile getirirken Samsun bazı parti binalarına dev pankart astı. Terme ve İlkadım ilçe binalarına asılan ve üzerinde Saray’ın fotoğrafı bulunan pankartta, “Ne elektrik kesintisi, ne fatura derdi. Saray sosyetesinin keyfi yerinde” ifadeleri yer aldı.

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