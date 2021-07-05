Elektrikli otoda maliyet tereddüt yaratıyor

Dünyanın gelişmiş pek çok ülkesi elektrikli araçlara hızla geçiş yaparken, Türkiye’de henüz istenilen ivme yakalanamadı. Elektrikli araçlar, yüksek vergi ve döviz kurları nedeniyle fosil yakıtlı araçlara göre daha pahalı satılıyor. Bu nedenle de otomotiv pazarından oldukça düşük pay alıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında Türkiye’de sadece 312 adet elektrikli araç satıldı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre ise aynı dönemde Almanya’da 64 bin 809 adet elektrikli araç satıldı ve Avrupa’da pazarın lideri oldu. Almanya’yı İngiltere 31 bin 779 adet ve Fransa 30 bin 491 adetle takip etti. Bu dönemde Avrupa Birliği’nde elektrikli araç sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.1 arttı ve toplamda 146 bin 185 adede ulaştı. Avrupa’da hızlı pazar büyümesinin temelinde ise hükümetlerin elektrikli araç kullanımını teşvik etmesi, ulaşılabilir fiyatlardan satılması ve sıfır emisyon hedeflerinin bulunması yatıyor. Ancak Türkiye’de elektrikli araçlar üzerindeki vergi yükleri katlanarak artırılıyor.

AMORTİ SÜRESİ UZUN

Otomotiv sektöründeki elektrifikasyona dönüşümü yakından takip eden ve bu alanda danışmanlık hizmeti de veren E-Garaj’ın kurucu ortağı Kutay Yamacı, elektrikli araçlarda ilk alım maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak uzun vadede bunların kendini amorti ettiğini söyledi. Yamacı, Türkiye’deki mevcut markaların da elektrikli modellerini getirmekte tereddütlü davrandıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Elektrikli araçların yakıt tüketimi fosil araçlara göre çok daha düşük. Aynı zamanda bakım masrafları da yarı yarıya daha az. Vergilerde de fosil yakıtlı araçlara göre elektrikliler lehine yine 4’te 1’lik bir oran bulunuyor.”

Elektrikli araç satış fiyatları yüksek olmasına karşın, yine de belirli bir hacme ve pazara ulaşmış durumda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre elektrikli araçlara en fazla ilgi İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Antalya’dan geliyor. Bu araçlara en çok talep ve ilginin de 35 yaş ve altı yaş gruplarından geldiği gözlemleniyor.

Tüketicilerin bütçe dışında önem verdiği bir diğer konu olan şarj istasyonunda da yatırımlar devam ediyor. Şu anda ülke genelinde 7 bin 500 civarında şarj istasyonu bulunuyor.