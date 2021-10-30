Elektrikteki zararı sanayici ile vatandaş sırtlayacak

Sanayicilerle yapılan elektrik sözleşmeleri feshedilerek zam yapılıyor. Bu da enflasyonun daha da artmasına yol açacak.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Döviz kurlarındaki artışla birlikte dünya piyasalarında doğalgaz fiyatlarının rekor kırması, enerji sektöründeki maliyetlerin artmasına neden oldu. Özelleştirilen elektrik tedarik şirketleri, bu artışları sözleşmeleri bulunmasına karşın sanayiciye kesiyor. Uzun süreli sözleşme ile elektrik satın alan sanayiciler de tek taraflı fesih nedeniyle mağdur oluyor.

DAYATMA YAPILIYOR

Sanayiciye yüzde 5 ila 15 arasında maliyet artışının dayatıldığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kara kış öncesi sanayiciye yapılan zammın vatandaşa enflasyon olarak geri döneceğini belirtti. Akın, “Sanayi kuruluşları ile elektrik tedarik şirketleri arasında belirli şartlar kapsamında imzalanan elektrik satın alma sözleşmeleri özellikle ekim ayının başından bu yana tek taraflı olarak feshedilmeye başlandı” dedi.

Dayatılan uygulamalarla birlikte sanayicinin maliyetlerinin katlanarak artacağını vurgulayan Ahmet Akın, “Bu da temel gıda ürünleri başta olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatlarını yükseltecek. Vatandaşlarımız artacak maliyetlerin faturasını kara kış aylarında market kasalarında ödemek zorunda kalacak” diye konuştu.

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