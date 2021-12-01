Elektronik sigara ereksiyon sorunu riskini 2.2 kat artırıyor

ABD’de 13 binden fazla kişinin katıldığı bir araştırma, elektronik sigara kullanımının erkeklerde ereksiyon sorunu riskini 2.2 kat artırdığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

ABD’de elektronik sigaranın zararlarına yönelik dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı. Sonuçları American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, elektronik sigaranın cinsel sağlık üzerindeki etkisi incelendi.

20 yaş ve üzerindeki 13 binden fazla erkeğin katıldığı anket formatındaki çalışmada, elektronik sigara kullanmanın ereksiyon sorunlarına yol açtığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre her gün elektronik sigara kullanan bir erkeğin, kullanmayan hemcinslerine oranla 2.2 kat daha fazla ereksiyon sorunu yaşama riskiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

BEŞ ERKEKTEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR



Araştırmanın başında yer alan Omar El Shahawy, sigaraya göre daha az zararlı olduğu düşünüldüğü için tercih edilen elektronik sigaraların, sağlık risklerini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

Business Insider’ın haberine göre ABD’de 20 yaş ve üzerindeki her beş erkekten biri, ereksiyon sorunları yaşıyor.

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