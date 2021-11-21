Elektronik sigara kalp krizine yol açabilir!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, “Deneysel hayvan çalışmalarına göre elektronik sigara pıhtılaşma riskini artırmaktadır. Bu nedenle özellikle kalp için büyük bir tehdittir. Üstelik her geçen gün zararlı etkileri ortaya çıkmaktadır” dedi.

Elektronik sigaraların satışı ülkemizde yasak. Ancak internet kanalı ile bu sigaralara ulaşılabilmektedir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, her geçen gün zararlı etkileri ortaya çıkan e-sigarayla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

*Elektronik sigara kullanımının yasal olduğu Batı ülkelerinde hiç sigara içmeyi düşünmeyen genç ergenlerde elektronik sigara kullanım oranı 2011’de yüzde 2-3’lerde iken şu anda yüzde 40’lara ulaşmış durumdadır. Bir yandan da tütün endüstrisi tarafından zararsız diye piyasaya sunulan elektronik sigaranın sağlığa zararları ile ilgili bilimsel kanıtlar da birikmektedir.

SİGARADAN FARKI NEDİR?

*Elektronik sigarada kartuş içine yerleştirilen tütünden elde edilmiş sıvı nikotin bir pil aracılığı ile ısıtılıp buhar oluşturularak sigara gibi içilmektedir. Patlayarak yangınlara ve kullanıcılarında ciddi yanıklara sebep olan elektronik sigara içerdiği kimyasallar nedeniyle de ciddi sağlık zararlarına yol açmaktadır.

*Dumanı ve şekli ile sigaraya çok benzeyen bu tütün ürününün içinde propilen glikol, gliserol, etilen alkol, polietilen glikol, civa, kurşun gibi pek çok kimyasal maddenin yanı sıra nitrozaminler, formaldehit ve asetaldehit gibi pek çok kanserojen madde de mevcuttur.

HANGİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR?

*İçerdikleri zehirli maddeler nedeni ile e-sigaralar, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci azalttığı gibi solunum yollarında ve akciğerlerde hücre yıkımı, ciddi akciğer hasarı ve solunum yetmezliğine de yol açabilmektedir.

*2019 Ekim ayında FDA ve Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi tarafından Amerika’nın pek çok eyaletinde 18-35 yaş arası çoğunluğunu genç erkeklerin oluşturduğu 2500’den fazla solunum yetmezliği vakası ve 60 ölüm bildirildi.

*Bu kişilerin hepsinde hastane başvurusundan önceki bir hafta içinde yoğun elektronik sigara kullanımı olduğu tespit edildi. Daha sonra da elektronik sigara ile ilişkili akut akciğer hasarı (EVALI) ismi ile hastalık tanımlandı.

*Sorumlu olarak da içimi kolaylaştırmak için e-sigara içeriğine katılan E vitamini bulundu. Görüldüğü gibi sağlık zararı olmayacağı zannedilen E vitamini bile solunum yolu ile alındığında yaşam kaybına sebep verebilmektedir.

*Daha önce deneysel hayvan çalışmalarında elektronik sigaranın pıhtılaşma riskini artırdığı gösterilmiş olup geçtiğimiz eylül ayında Avrupa Solunum Derneği Kongresi’nde sunulan bir çalışmada e-sigara kullanımının insanlarda da pıhtılaşma eğilimini artırarak kalp krizi ve beyin damar tıkanıklığına bağlı felçlere yol açabileceği bildirildi.

BİR FAYDASI VAR MI?

*Elektronik sigaraların pasif içicilik yolu ile kullanan kişinin yanındakine de zarar verdiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

*Tütün endüstrisi tarafından zararsız tütün ürünü, hatta sigara bırakma yardımında kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğü iddia edilen elektronik sigaraların her geçen gün zararları kanıtlanmaktadır.

*Tütün endüstrisi tarafından kâr etmek amacı ile sunulan ve tütünden elde edilen bir ürünün yararlı olması mümkün değildir, bu nedenle sigara bırakma yardımında kesinlikle kullanılamaz. Aksine hiç sigara içmeyi düşünmeyen gençler arasında bile her geçen gün kullanımı artmaktadır.