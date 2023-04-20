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20 Nisan 2023
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Elif Mislina’dan 24 gün sonra ablası Yeşim de hayatını kaybetti

Alaturka Online
Alaturka Online

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda, 26 Mart’ta saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker ve Elif Mislina Eker yaralandı.

Durumu ağır olan kız kardeşler, önce Dörtyol Devlet Hastanesi’ne, ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kardeşlerden Elif Mislina Eker, yangından 1 gün sonra hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede hayati tehlike kaydıyla tedavisi süren ablası Yeşim Eker de 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kardeşinden 24 gün sonra ölen Yeşim’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)

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