Elimi Bırakma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma 58. son bölüm izle

Elimi Bırakma dizisi 58. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya’nın yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Azra hastalığının ne olduğunu öğrendiğinde derin bir umutsuzluğa kapılır, annesini de aynı hastalıktan kaybetmiştir. Elimi Bırakma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Elimi Bırakma 58. son bölüm izleme linki…

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Cenk, asla umudunu yitirmez, karısını kurtarabilmek için âdeta canını dişine takar. Bu zorlu sınavı ya birlikte geçecekler ya da derin bir yara alacak ve tamamen dağılacaklardır.

ELİMİ BIRAKMA 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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ELİMİ BIRAKMA 58. SON BÖLÜM İZLE

Sumru ise Gürkan’la ilgili çok kritik bir gerçeği ortaya çıkarır. Artık hem kendi hem de Çelenler tehlike altındadır. Sumru herkesi uyarmaya çalışır fakat kimse onu dinlemez.

Böylece Sumru’nun Barış’a duyduğu aşkın sınanacağı o an gelir. Ya her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracak ya da kendini kurtarmaya çalışacaktır. Oysa ne Sumru’nun ne de Gürkan’ın hesaplayamadığı şeyler vardır…