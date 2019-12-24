Elimi Bırakma neden final yapıyor? Elimi Bırakma final bölüm izle

Elimi Bırakma dizisinin final bölümünde; Azra için kritik süreç devam etmektedir. Cenk ve ailesi umutlarını kaybetmezler. Azra ve Cenk birbirlerine güç vererek mücadeleye devam ederler. Sevgi ve ailenin gücü galip gelecek tam da her şeyin bittiği yerden hayat yeniden filizlenecektir…

ELİMİ BIRAKMA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Elimi Bırakma dizisi reytinglerinin düşmesi sonucu Pazar gününden Salı gününe alınmıştı ancak iki sezondur ekrana gelen dizinin reytingleri yükselişe geçemeyince final kararı alındı.

ELİMİ BIRAKMA 59. SON BÖLÜM İZLE

Sumru ise suçsuzluğunu kanıtlayıp hapisten çıkmak için elinden geleni yapar. Fakat ilahi adaletin onun için de bir takım sürprizleri vardır… Azra hatalığının ne olduğunu öğrendiğinde derin bir umutsuzluğa kapılır, annesini de aynı hastalıktan kaybetmiştir çünkü. Cenk ise asla umudunu yitirmez, karısını kurtarabilmek için âdete canını dişine takar. Bu zorlu sınavı ya birlikte geçecekler ya da derin bir yara alacak ve tamamen dağılacaklardır.

Sumru ise Gürkan’la ilgili çok kritik bir gerçeği ortaya çıkarır. Artık hem kendi hem de Çelenler tehlike altındadır. Sumru herkesi uyarmaya çalışır fakat kimse onu dinlemez. Böylece Sumru’nun Barış’a duyduğu aşkın sınanacağı o an gelir. Ya her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracak ya da kendini kurtarmaya çalışacaktır. Oysa ne Sumru’nun ne de Gürkan’ın hesaplayamadığı şeyler vardır…