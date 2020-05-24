Elinde pompalı tüfekle ailesine ve polise ecel terleri döktürdü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde saat 22.30 sırasında ailesiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki Ş. Ç., eline aldığı pompalı silahla önce rehin aldığı babasını dışarı çıkardı. Yaklaşık 150 bin liralık borcu nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen S.Ç. kısa süreliğine rehin aldığı annesini bırakıp polisi aramasını istedi. Ş.Ç, daha sonra annesini de bıraktı.

KAPIYI AÇTI

Annenin haber verdiği ekipler, şahsın kapıyı açmayıp intihar edeceğini söylemesi üzerine özel harekat ekiplerinden destek istendi. Hazırlıklarını yapan özel harekat kalkan ve koçbaşı ile daire kapısına geldi. Müzakereci özel harekatın yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından kapıyı açtı.

YARDIM SÖZÜ

Bu kez de Ş.Ç, intihar edeceğini söyleyerek kendisine yardım edilmesini istedi. Yaklaşık 4 saat çabanın ardından Ş.Ç, yardım sözü verilmesiyle eylemine son verdi. Ş.Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)