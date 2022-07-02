Eline yumurtayı aldı, ekonomideki durumu iki cümleyle özetledi

Çiftçilik yapan yaşlı bir kadın, Türkiye’de gelinen ekonomik durumu eline aldığı yumurtayı göstererek iki cümleyle özetledi.

Müslüm EVCİ

Türkiye’de her geçen gün zorlaşan ekonomik durum, hem vatandaşı hem de esnaf ve çiftçiyi isyan ettirdi.

İl il gezip vatandaşların sorunlarını dinleyen muhalefet partileri, bir dokunup bin ah işitiyorlar.

YUMURTAYI GÖSTERDİ, İSYAN ETTİ

Niğde’nin merkeze bağlı Edikli beldesinde yaşayan Safiye Türkcan isimli yaşlı bir kadın, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem’e yaşadıkları zorlukları iki kelimeyle özetledi.

Elindeki tek yumurtayı gösteren yaşlı kadın, “Çocuklara işten gelirken tek yumurta kıracağım yokluktan işte. Yumurta ile öğün geçireceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BU HALE DÜŞTÜĞÜNE KİMSE İNANMAZ”

Çiftçilerin zor durumda olduğunu aktaran yaşlı kadın, “Biz büyük aileyiz, çocuklar işten geldi bunu yiyecek. Bu hale düştük çocukların haline bak, gençlerimizin haline bak. Tayyip bizi böyle hallere düşürdü. Aldığımız hep gidiyor gübre, mazot, cereyan… Elimizde doğru düzgün para kalmıyor. Böyle adalet de olmaz böyle devlet de olmaz. Türkiye’nin bu hale düştüğüne de kimse inanmaz” dedi.

“PERİŞAN ETTİLER TÜRKİYE’Yİ”

Fatma Aktaş isimli başka bir kadın ise, “Perişan ettiler, Türkiye’yi, çiftçimizi batırdı, halkımızı batırdı böyle bir insan olur mu ya? Geçen de İYİ Parti’den geldi onlara da dedim. ‘Ağzımızı açamıyoruz, kolumuza kelepçeyi vurup götürüyorlar’ dedim. Böyle bir sistem olur mu? Türkiye Cumhuriyeti bu hale gelecek miydi?” ifadelerini kullandı.

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