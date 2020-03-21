Elite World otellerini geçici olarak kapattı

Türkiye çapında hizmet veren Elite World; Elite World Asia, Elite World Europe, Elite World Prestige, Elite World Sapanca, Elite World Van, Elite World Marmaris otellerinin geçici olarak kapatıldığını, Elite World İstanbul, Elite World Business otellerinin de kapasitesinin düşürüldüğünü, kapatılan otellerdeki tüm çalışanlarının ücretsiz izne ayrıldığını duyurdu.

‘BU KOŞULLAR ALTINDA OTELLERİMİZİN AÇIK TUTULABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Otellerde yüzde 90’ın üstünde müşteri kaybı yaşandığını savuna otel yönetimi, personele gönderdiği mailde “Bazı otellerimizde ancak birkaç oda açık haldedir. Bu koşullar altında şirketimize ait otellerimizin açık tutulabilmesi keza çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarının da ödenebilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle siz değerli çalışanlarımızın zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla şirket yönetim kurulunca 18.03.2020 tarihinde alınan karar ile şirketimize ait olan Elite World Asia, Elite World Europe, Elite World Prestige, Elite World Sapanca, Elite World Van, Elite World Marmaris otelleri geçici olarak kapatılmış, Elite World İstanbul, Elite World Business otellerimizin de kapasitesi düşürülmüş olup, bu otellerde bulunması mecburi olan personel harici, çalışan tüm personelimize de ücretsiz izin verilmiştir.

Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren yeni bir bildirime kadar ücretsiz olarak izinli olduğunuzu, 19.03.2020 tarihinden itibaren herhangi bir ücret ödenemeyeceğini, ancak ücretsiz izne ayrıldığınız tarihten sonra kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanız için İŞKUR ve diğer idari kurumlar ile görüşmelerin yürütüldüğünü, sonuçlandığında tarafınıza duyurulacağını üzülerek belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

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SAPANCA’DAKİ EN YÜKSEK KAPASİTELİ OTEL YATIRIMIYDI

Sapanca’da 650 milyon lira yatırım bedeliyle açılan Elite World Sapanca Otel’in çalışanlarının da ücretsiz izine çıkarıldığı öğrenildi. Otelin 428 çalışanı bulunduğu biliniyor. Elite World, Sapanca’da 650 milyon TL yatırım bedeliyle 44 dönüm arazi içinde bölgenin en büyük konaklama kapasitesine sahip oteliydi.