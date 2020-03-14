Eliz Sakuçoğlu güneşi görünce…

Stilist Eliz Sakuçoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ve çekici fiziğiyle de öne çıkan bir isim…

Sosyal medyayı aktif kullanan Sakuçoğlu, bu kez yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Spor salonundan yaptığı paylaşımlarla ne kadar fit bir vücudu olduğunu sergilemekten geri durmayan Eliz Sakuçoğlu, bu defa güneşin tadını çıkartırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

36 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu’nun karın kaslarını da sergileme fırsatı olduğu fotoğrafı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.