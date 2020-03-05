ABD’de Demokrat başkan aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da yarıştan çekildi. Warren’ın çekilmesiyle Demokratlar’ın yarışında, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Vermont Senatörü Bernie Sanders çekişecek.

Associated Press haber ajansı, Warren’ın çekilme kararı aldığı bilgisini, kendisine yakın bir kaynaktan aldığını bildirdi.

Partinin sol kanadında yer alan ve paranın siyaset üzerindeki gücüne savaş açma iddiasıyla yarışa giren Warren, geçen yıl sonbahar aylarında bir ara anketlerde ön sıralara çıkmayı başarsa da arkasındaki desteği partinin geniş tabanına yayamadı.

Warren ilk dört eyaletteki önseçimde üçüncülükten yukarıya çıkamadığı, Süper Salı’da da umduğu başarıyı sağlayamadı ve temsil ettiği Massachusetts’te bile Biden ve Sanders’ın gerisinde kaldı.

Warren’ın desteklerini almayı umduğu özellikle yenilikçi tabanın Senatör Sanders’a yönelmesinin de bu başarısızlıkta etkili olduğu yorumları yapılıyor.

Warren’ın çekilmesi ayrıca, Demokratlar içerisinde Başkan Donald Trump’a rakip olarak yine bir kadının aday gösterileceği umutlarını da söndürmüş oldu. Yarışta kadın aday olarak sadece Hawaii’den Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard kaldı ancak Gabbard şu ana kadar sadece 1 delege toplayabildi.

Süper Salı’nın hemen öncesinde Indiana eyaletinin South Bend kentinin eski belediye başkanı Pete Buttigieg ve Minnesota Senatörü Amy Klobuchar da çekilmiş ve Biden’a desteklerini açıklamıştı. İlk dört eyaleti pas geçerek Süper Salı’dan yarışa başlayan ve reklamlar için 500 milyon dolardan fazla para parcayan Bloomberg de Süper Salı’da umduğunu alamayınca yarıştan çekildi ve o da Biden’ı destekliyor.

Şimdi Warren’ın kimi destekleyeceği merak konusu. New York Times’ın haberine göre hem Sanders hem de Biden Süper Salı’dan sonra Warren’la temasa geçti.

Süper Salı’da sürpriz bir başarı göstererek 10 eyaleti kazanan Biden şu anda yarışta büyük bir ivme kazanmış durumda.