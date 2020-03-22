Elleri doğru temizlemenin yolu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle alınan önlemlerin başında kişisel temizlik geliyor. Corona virüse karşı ellerinizi her gün bol bol yıkayın.

Derimizin üst tabakalarına yerleşen mikroorganizmaların yoğunluğu sabun (asidik özellikli yani pH5.5) ve doğru yıkamayla yani en az 20 saniye süreyle, ellerimizi iyice ovalayarak azaltılabilir.

El dezenfeksiyonu tam olarak el yıkamanın yerini almamaktadır. Su ve sabunun ulaşılamayacağı yerlerde dezenfektanlar kullanılmalı ancak kullanımda aşırıya kaçılmamalıdır. Antiseptik sıvı veya mendillerin renksiz ve kokusuz olanları tercih edilmelidir.

Ellerde çatlak, açık yara, egzama gibi problemler varsa bu ürünler kullanılmamalıdır. Antiseptik ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olmasına dikkat edilmelidir.

EN DOĞRU TEKNİK

El yıkamada en doğru teknik ise şöyle sıralanabilir: Takı ve saatinizi çıkardıktan sonra ellerinizi suyla ıslatın. Ardından bol miktarda sabunu, dairesel hareketlerle ellerinizin her bölgesine yayın.

Tırnakların kenar ve uç kısımlarını temizleyin. Parmak ve parmak aralarını ovalayın. Sol elinizle sağ elinizin, sağ elinizle de sol elinizin sırtını ovalayın. Her 2 elinizin başparmağını diğer elinizle ovaladıktan sonra bileklerinizi yıkayın.

Ardından bileklerinizden başlayıp ellerinizi akan suyla iyice durulayın. Mikroorganizmalar nemli ortamlarda kolayca çoğalabildikleri için bileklerden başlayıp tek kullanımlık kağıt havluyla ellerinizi iyice kurulayın.