‘Ellerini kollarını sallayarak geliyorlar’





İşte Erzurum’da yaşayan vatandaşların, “Muhalefet, yüzbinlerce kaçak göçmenin ülkemize geldiğini söylüyor, sınırlarda önlem alınmasını istiyor.

Ancak iktidar sözcüleri özellikle son günlerdeki bu tip haberler için “yalan” diyor. Sizce Türkiye’de kaçak göçmen sorunu var mı, bununla mücadelede iktidar başarılı mı?” sorusuna verdiği yanıtlar:

“EZBERE KNUŞMASINLAR”

İsmini vermeyen bir vatandaş: “Göçmen sorunu yok diyen hükümet acaba sınır kapılarına gitti mi, sınır bölgelerine bir gitsinler. Ezbere konuşmak başka bir şey. Görerek konuşsunlar. Biz de sosyal medyadan takip ediyoruz. Bölgede yaşayan insanlar var. Tanıdığımız insanlar var, harıl harıl kaçak göçmen taşıyorlar. Kapıdan içeri girene jandarma müdahale etmiyor. Sorun yok dediğin zaman, gidip yerinde görmek, yerinde müdahale etmek lazım. Sizce bu ülkede sadece göçmen sorunu mu var? Şimdi söyleyeceğim, seçim üzeri başımız derde düşecek. Allah aşkına bu hükümetin verdiği hangi söz yerine geldi.”

“SORUN YOK DİYENLER YALAN SÖYLÜYOR”

Uğur Güneş (Öğrenci/ 22): “Kaçak göçmen sorunu ülkemizde son yıllarda arttı. Özelikle son 10 yılda bu sorunu görüyoruz. Sorun yok diyen iktidar yalan söylüyor. Bu gidişle sorunu da çözemezler. Bu konuda nasıl bir çözüm bulunur fikrim yok. Tutuyorlar, bir ay sonra bir daha salıyorlar, sınır dışı etmiyorlar. Bu şekilde çözüme ulaşamazlar.”

Nisanur Sütçüoğlu (Solda) -Rabia Kestel

“ARTIK TÜRKİYE’DE TÜRK YOK”

Nisanur Sütçüoğlu (20/ Öğrenci): “Ülkemizde kaçak göçmen sorunu var. Bunu her yerde görebiliyoruz. Ellerini kollarını sallayarak gelebiliyorlar. Gerekli önlemlerin alınmadığını düşünüyorum. Artık Türkiye’de Türk yok. Çok farklı ülkelerden gelen insanlar var. Kaçak göçmen sorunu olduğuna hem de çok fazla olduğuna inanıyorum.”

“TAYYİP ERDOĞAN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMIŞTIR”

Rabia Kestel 22 /Öğrenci): “Yurt dışından kim geliyor. Suriyeliler geliyor. Tayyip Erdoğan gerekli önlemini almıştır. Bizim ülkemiz barış ülkesi. Kardeş bir ülke. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu kötü bir şey olarak görmüyor. Böyle bir kardeşlik, bunu yansıtmak için bir durum var. Böyle bir göçmenlik var. Bu kötü durum olarak algılanamaz, söylenemez de. Sınırlarımız güvenlidir. Bunun önlemini Recep Tayyip Erdoğan almıştır.”

“MEMLEKETTE SURİYELİDEN GEÇİLMİYOR”

Mehmet Yılmaz (Emekli): “Muhalefetin dedikleri doğru. Hatta muhalefetin söylemesine de gerek yok. Ben bu memlekette yaşıyorum ve Suriyelilerden geçilmiyor. Kaçak göçmenlerin olduğu doğru ve ben buna inanıyorum. Sınırlarımızdan kolayca giriyorlar. Demek ki oralarda bazı şeyler oluyor. Çok kaçak geliyor”

Selim Kaygusuz

“YALIN AYAK BALDIRI ÇIPLAK YOLLARDALAR”

Selim Kaygusuz (Mühendis): “Kaçak göçmen sorunu var. Ben şehirlerarası yollarda sürekli seyahat ediyorum. İstanbul’a doğru yayan gidiyorlar. Otostop çekiyorlar. Durup arabana alsan bir türlü, almasan bir türlü. Üzülüyoruz da yalın ayak, baldırı çıplak kar kış yollardalar. Bu konu gerçekten ülkenin en büyük sorunu.

Şu anda ülkedeki işsizlik sorununun kaynağı bu göçmen sorunu. Firmalar bu insanları daha ucuz işçilik olduğu için çalıştırıyorlar. Böyle bir sorunlada karşı karşıyayız. Bunun çözülmesi lazım. Bu konuda hükümetin her hangi bir adım attığında hemfikir değilim. Bu konu çok önemli ve ülkenin kanayan yarası.

Özellikle Afganistan’dan savaş sonrası ne olduğu belli olmayan insanlar, eski Taliban savaşcısı mı bilmiyoruz. Genç nüfus geliyor, sadece erkekler geliyor. 20-25 yaş arası gençler geliyor. Bunların akibetlerini bilemiyoruz, ne olduklarını bilemiyoruz. İstihbarat ajanı mıdır nedir bir fikrimiz yok. Kaliteli göç almıyoruz. Kaliteli insanlarımız göç ediyor, kalitesiz insanlar ülkemize geliyor. Bu konunun çözülmesi gerekiyor.”

Memduh Tozoğlu

“AHLAKİ DEĞERLERİMİZ TEHLİKEYE GİRİYOR”

Memduh Tozoğlu (Emekli/Dağcı): “Ben sürekli bölgede geziyorum Geçenlerde Süphan Dağına gittik Van’a… Erciş, Van o yöre ağzına kadar dolu. Yayan gidiyorlar. Güvenlik kuvvetleri de pek müdahale edemiyorlar. Demek ki mevzuat gereği… Yani ülkemizin ahlaki değerleride gittikçe tehlikeye biniyor. Şu anda Erzurum’da Mahallebaşı, daha bir çok eski mahalle kaçak göçmenlerle dolu. Camilerin önüne gidiyorsun, çocuklarıyla, bebeleri ile dilenenler… Yani bir büyükşehire yakışmayan durumdayız. Bir an önce ciddi tedbirler alınması lazım. Daha sıkı önlemler alınması lazım. Sınırlardan geliyorlar. İşte gözümüzle gördük, Süphan Dağı’ndan geliyorlar. Daha sıkı tedbir alınması lazım.”

“ÇOK RAHATSIZIZ, TEDİRGİNİZ”

Nejmi Ketencioğlu (Emekli Öğretmen): “Biz halk olarak kaçak göçmen sorunu olduğuna inanıyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Sınırlarımız tamamen göçmenlerin rahatça geçebileceği bir durumda ve bunları biz izliyoruz. Hele Afgan göçmenler kadın yok, çocuk yok… Yani bunlar göçmen değil, sığınmacı değil. Hepsi 25-30 yaşlarında belli giyimde, ne olduğu belirsiz binlercesi ülkemize geldi. Çok rahatsısız, tedirginiz ve bunun hesabının da sorulması lazım”