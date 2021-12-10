ELON MUSK BEYİN ÇİPLERİNİ İNSANLARA YERLEŞTİRMEYE Mİ BAŞLIYOR?





Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co

Patreon'dan destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

Cüneyt Özdemir Katıl Butonuna basmak için ►https://www.youtube.com/channel/UCkwH…

Ethereum ile destek olmak için► 0x1E4dfE4a5B00De6e60dAa0dc7d9302c5956fb977

Solana ile destek olmak için► CzKUWgSAvdMWg4F1ZiKMLnuH7eLyZFDp38wKKt3Fjuqe

—

Elon Musk, İnsanların Daha Fazla Çocuğu Olmazsa ‘Medeniyet Çökecek’ Diyor. Elon Musk, Neuralink'in 2022'de, Beyin Çiplerini İnsanlara Yerleştirmeye Başlıyor. Xi Jinping'in Yeni Dünya Düzeni. BAE'nin En Büyük Şeyhliklerinden Biri Hafta Sonu Planında Sırada Kaldı.

—

Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar

Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube

—

Sosyal Medya ►

http://instagram.com/cuneytozdemir

Tweets by cuneytozdemir

—

#cuneytozdemir