ELON MUSK BEYİN ÇİPLERİNİ İNSANLARA YERLEŞTİRMEYE Mİ BAŞLIYOR?

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Elon Musk, İnsanların Daha Fazla Çocuğu Olmazsa ‘Medeniyet Çökecek’ Diyor. Elon Musk, Neuralink'in 2022'de, Beyin Çiplerini İnsanlara Yerleştirmeye Başlıyor. Xi Jinping'in Yeni Dünya Düzeni. BAE'nin En Büyük Şeyhliklerinden Biri Hafta Sonu Planında Sırada Kaldı.
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