Elon Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın Mart’ın ilk haftasında 27 milyar dolar zarar ettiği açıklandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Mart’ın ilk haftasında, Tesla hisselerinin yüzde 16’dan fazla değer kaybetmesi nedeniyle SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın 27 milyar dolar kaybettiği belirtildi. Dünyanın en zenginleri listesinde birinciliği, 193 milyar dolar varlığa sahip Amazon kurucusu Jeff Bezos’a kaptıran Musk, 156.9 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan, hammadde sıkıntısı içine düşmemek için iş adamı Elon Musk hızlı davranarak elektrikli araçlar için gerekli olan hammadde nikel üreten madenlere ortak olmuştu.

Fransa’daki Saint-Senier-de-Beuvron köyü, SpaceX’in ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın kurucusu Elon Musk’a ait Starlink şirketinin projesine ev sahipliği yapmak için seçilmişti. 350 nüfuslu Saint-Senier-de-Beuvron köyü ise, Musk’un projesinin köy arazisinde yapılmasını reddetmişti.

Saint-Senier-de-Beuvron Belediye Başkanı Yardımcısı Noemie Brault yaptığı açıklamada, proje hakkında endişelerini dile getirerek, “Projede, bu sinyallerin etkisi hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu bizi endişelendiriyor çünkü sinyallerin insan veya hayvan sağlığı üzerindeki nihai etkilerine dair hiçbir veriye sahip değiliz. Önlem olarak belediye meclisi, projeye hayır kararı verdi” ifadelerini kullandı.

Musk’un Neuralink projesine atıfta bulunan Brault, “İnsanların beyinlerine bir çip yerleştirmek istediğini duyduğunuzda, bu korkutucu” demişti.